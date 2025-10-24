Fuerza de seguridad de Gaza incluirá a países con los que Israel "se siente cómodo", según Rubio

SUR DE ISRAEL, 24 oct (Reuters) -

La fuerza de seguridad internacional que se establezca en Gaza en virtud del acuerdo de alto el fuego deberá estar formada por países con los que Israel se sienta "cómodo", dijo el viernes el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio durante una visita a Israel.

Rubio añadió que el futuro de la gobernanza en Gaza aún debe resolverse entre Israel y los países asociados, pero que no podría incluir a Hamás, y añadió que aún está por determinar el posible papel de la Autoridad Palestina. (Información de Simon Lewis; redacción de Susan Heavey; edición de Mark Heinrich; edición en español de Jorge Ollero Castela)