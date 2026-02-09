Fuerzas de EEUU abordan sin incidentes un petrolero vinculado a Venezuela en el océano Índico

WASHINGTON, 9 feb (Reuters) - Las fuerzas militares estadounidenses abordaron un petrolero en el océano Índico tras perseguirlo desde el Caribe, informó el lunes el secretario de Defensa, Pete Hegseth, acusando a la embarcación de violar el bloqueo impuesto por Washington a los buques sancionados que viajan hacia o desde Venezuela.

"Durante la noche, las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo una inspección, una interceptación marítima y un abordaje del Aquila II sin incidentes", escribió Hegseth en una publicación en X. "Huyó y lo seguimos".

Tras capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro en una incursión militar el mes pasado en Caracas, Estados Unidos ha intensificado su bloqueo a los buques sancionados que viajan hacia y desde el país sudamericano, miembro del grupo de productores de petróleo de la OPEP.

El petrolero Suezmax Aquila II zarpó de aguas venezolanas a principios de enero como parte de una flotilla de buques. Transportaba alrededor de 700.000 barriles de crudo pesado venezolano con destino a China, según los calendarios de la empresa estatal PDVSA.

La mayoría de los petroleros de la flotilla han regresado a Venezuela o han sido incautados por Estados Unidos.

Hegseth dijo que el Aquila II estaba operando desafiando la "cuarentena de buques sancionados en el Caribe" impuesta por Estados Unidos.

"El Departamento de Guerra rastreó y persiguió a este buque desde el Caribe hasta el océano Índico (...)", escribió.

Según las bases de datos de transporte marítimo, no estaba claro dónde estaba registrado el Aquila II. (Reporte de Katharine Jackson y Doina Chiacu. Reporte adicional de Jonathan Saul y Marianna Parraga; edición en español de Javier López de Lérida)