Fuerzas de Pakistán retoman la ciudad suroccidental de Nushki tras una ofensiva separatista

Por Saleem Ahmed y Asif Shahzad

QUETTA, 4 feb (Reuters) - Las fuerzas de seguridad de Pakistán utilizaron drones ⁠y helicópteros para arrebatar ⁠el control de una ciudad del suroeste a los insurgentes separatistas tras tres días de enfrentamientos, según informó la policía el miércoles, ⁠mientras que ‌el ​número de muertos en los enfrentamientos del fin de semana ascendió a 58.

La ​ola de ataques coordinados del sábado por parte del Ejército de ‌Liberación de Baluchistán (BLA, por sus siglas en inglés), ‌grupo separatista, paralizó casi por ​completo la provincia más grande de Pakistán, mientras las fuerzas de seguridad intercambiaban disparos con los insurgentes en más de una docena de lugares, matando a 197 milicianos.

"Pensé que el techo y las paredes de mi casa iban a explotar", dijo Robina Ali, ama de casa que vive cerca del principal edificio administrativo de la fortificada capital provincial de ⁠Quetta, donde una potente explosión matutina sacudió la zona.

Los combatientes del BLA, el grupo insurgente ​más fuerte de la región, asaltaron escuelas, bancos, mercados e instalaciones de seguridad en todo Baluchistán en una de sus mayores operaciones hasta la fecha, matando a más de 22 agentes de seguridad y 36 civiles.

Los agentes de policía dieron detalles de la situación bajo condición de anonimato, ya que no estaban ⁠autorizados a hablar con los medios de comunicación.

En la ciudad desértica de Nushki, de ​unos 50.000 habitantes, los insurgentes tomaron el control de la comisaría y otras instalaciones de seguridad, lo que desencadenó un enfrentamiento de tres días.

La policía informó de que siete agentes ‍murieron en los combates antes de que recuperaran el control de la ciudad a última hora del lunes, mientras que las operaciones contra el BLA continúan en otras partes de la provincia.

"Se enviaron más tropas a Nushki", dijo un responsable de seguridad. "Se utilizaron helicópteros ​y drones contra los milicianos".

El Ministerio del Interior de Pakistán no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters. (Información de Saleem Ahmed en Quetta y Asif Shahzad en Islamabad; redacción de ‍Saad Sayeed; edición de Clarence Fernandez; edición en español de Paula Villalba)