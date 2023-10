PRISTINA, Kosovo (AP) — Las fuerzas de paz que encabeza la OTAN hicieron el viernes un llamado a Kosovo y Serbia para volver a la mesa de negociaciones para resolver sus problemas y evitar los actos de violencia, como el reciente tiroteo entre hombres armados serbios y la policía de Kosovo que dejó cuatro muertos e intensificó las tensiones en la región.

El comandante de la Fuerza de Kosovo (KFOR), el mayor general Michele Ristuccia, pidió a ambas naciones “abstenerse de discursos incendiarios y contraproducentes para ayudar a crear las condiciones necesarias para la seguridad duradera en Kosovo y en toda la región”.

Ristuccia dijo en conferencia de prensa que apoyaba por completo el diálogo facilitado por la Unión Europea para normalizar sus lazos.

La Unión Europea presentó en febrero un plan de 10 puntos para poner fin a una crisis política de varios meses. El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, y el presidente serbio Aleksandar Vucic aprobaron la medida en su momento, pero con algunas reservas que no han sido resueltas.

“Si las partes no vuelven a la mesa... y no encuentran una solución en común y no negocian por una solución política, pienso que esto ser volverá más frágil y volátil en el futuro”, subrayó Ristuccia.

Alrededor de 30 hombres serbios fuertemente armados mataron el 24 de septiembre a un agente de policía de Kosovo y posteriormente instalaron barricadas en el norte de Kosovo, desde donde intercambiaron disparos durante horas con miembros de la policía kosovar. Tres serbios murieron durante el incidente.

La OTAN reforzó la presencia de sus cuerpos de paz en Kosovo con alrededor de 200 soldados británicos después del incidente. Se tiene previsto el despliegue de más elementos procedentes de Rumanía y otros países en caso de que la situación así lo requiera, indicó Ristuccia. Las KFOR están conformadas con alrededor de 4.500 soldados de 27 países.

