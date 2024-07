Fuerzas de seguridad venezolanas deben garantizar el derecho a protestar, afirma Unión Europea

Las fuerzas de seguridad venezolanas deben garantizar el derecho de protesta, afirmó este martes el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, después de que se registraran 11 muertos en las protestas contra la reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales.

"En estos momentos difíciles, es importante apelar a que las manifestaciones y protestas sean pacíficas. Las fuerzas de seguridad deben garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, en particular los derechos de manifestación y de reunión", declaró en un comunicado.

Al menos once civiles, entre ellos dos menores de edad, murieron en Venezuela desde que estallaron las protestas para reivindicar la victoria del candidato Edmundo González Urrutia en los comicios, según la oenegé Foro Penal.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, otorgó sin embargo la victoria al izquierdista Maduro, que debe brindar un tercer mandato.

Las fuerzas de seguridad dispararon el lunes gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes, que afirman que las elecciones del domingo fueron robadas.

Según las autoridades, Maduro obtuvo el 51% de los votos frente al 44% de Edmundo González Urrutia.

La oposición, liderada por María Corina Machado, afirma tener las pruebas para demostrar su triunfo, mientras la comunidad internacional presiona por un recuento de votos transparente.

Borrell afirmó que el CNE "solo ha presentado el resultado correspondiente al 80% del escrutinio, y sin aportar ninguna fuente ni sistema que permita su verificación".

"Con este resultado parcial, no verificable, el CNE ha procedido a declarar la victoria de Nicolás Maduro. En democracia, los resultados deben ser completos y poder ser verificados de manera independiente para ser reconocidos", añadió.

La UE exhortó al CNE facilitar "el acceso inmediato a las actas de votación de todas las mesas electorales".

"Hasta que las autoridades no publiquen las actas y no sean verificadas, los resultados anunciados no podrán ser reconocidos", subrayó el comunicado.

del/js/sag/dga/cjc

AFP