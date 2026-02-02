Fuerzas del gobierno sirio ingresaron a Hasaka, como parte de acuerdo con los kurdos

Fuerzas de seguridad del gobierno sirio ingresaron este lunes a la ciudad de Hasaka, un bastión de las fuerzas kurdas, en virtud de un acuerdo de integración pactado con los kurdos la semana pasada, informaron equipos de AFP.

Ambas partes alcanzaron el viernes un acuerdo para integrar gradualmente las instituciones militares y civiles kurdas en el Estado sirio.

Como parte del acuerdo, las fuerzas kurdas cedieron territorio ante el avance de las tropas gubernamentales en enero, tras meses de tensiones y choques esporádicos.

El esfuerzo del gobierno por extender su autoridad sobre todo el país supone un golpe para los kurdos, que buscaban preservar su autonomía de facto en partes del norte y noreste del país.

Las fuerzas kurdas habían pasado a controlar esas áreas mientras combatían al grupo Estado Islámico (EI) durante la guerra civil en Siria.

Corresponsales de AFP vieron un convoy de vehículos gubernamentales cruzar un puesto de control de las fuerzas kurdas en su camino hacia Hasaka, en el noreste, mientras personal kurdo armado permanecía a un lado de la carretera.

Algunos residentes se congregaron a lo largo de la vía para dar la bienvenida a las fuerzas gubernamentales, ondeando banderas sirias mientras mujeres ululaban.

Marwan al Ali, recientemente nombrado jefe de seguridad en la provincia de Hasaka, instó a las fuerzas estatales a cumplir sus tareas "conforme a los planes establecidos y acatando plenamente las leyes y regulaciones".

Mazloum Abdi, jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS, lideradas por los kurdos), había señalado que el acuerdo se aplicaría efectivamente a partir del lunes.

Abdi agregó que una "fuerza limitada de seguridad interna" entraría en partes de Hasaka y Qamishli, pero que "ninguna fuerza militar ingresará a ninguna ciudad o localidad kurda".

El acuerdo del viernes “busca unificar el territorio sirio”, incluidas las áreas kurdas, a la vez que mantiene un alto el fuego vigente e introduce la "integración gradual" de las fuerzas kurdas.

Sin embargo, también parecía incluir ciertas demandas kurdas, como el establecimiento de brigadas de combatientes de las FDS.

El jefe de seguridad de la provincia de Alepo se reunió el domingo con fuerzas kurdas en Kobane para discutir arreglos de seguridad y planes para la entrada de personal gubernamental en la ciudad.