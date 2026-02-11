Fuerzas estadounidenses se retiran de la base de Al Tanf en Siria

Las fuerzas de Estados Unidos se retiraron de la base Al Tanf en Siria, donde estaban desplegadas como parte de la coalición internacional contra el grupo Estado Islámico (EI), dijeron dos fuentes militares sirias a la AFP el miércoles.

"Las fuerzas estadounidenses se retiraron hoy por completo de la base de Al Tanf", indicó una de las fuentes bajo condición de anonimato, precisando que las tropas fueron redistribuidas en Jordania, en la base de Al Burj.

La segunda fuente confirmó la retirada, agregando que los estadounidenses han trasladado equipamiento durante los últimos 15 días.

Las tropas estadounidenses "seguirán coordinándose con la base de Al Tanf desde Jordania", indicó.

Durante la guerra civil siria y la lucha contra el EI, las fuerzas estadounidenses fueron desplegadas en el noreste del país, controlado por los kurdos, y en Al Tanf, cerca de las fronteras con Jordania e Irak.

Las kurdas Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) fueron un aliado clave de la coalición contra EI, y fueron fundamentales para la derrota territorial del grupo en Siria en 2019.

Sin embargo, desde la caída de Bashar al Asad hace más de un año, Estados Unidos se ha acercado al nuevo gobierno en Damasco. Recientemente, declaró que la necesidad de su alianza con los kurdos ya había pasado en gran medida.

Siria acordó unirse a la coalición contra EI cuando el presidente Ahmed al Sharaa visitó la Casa Blanca en noviembre.

Tras su retirada de Al Tanf y los avances del gobierno sirio en el noreste, las tropas estadounidenses están ubicadas principalmente en la base de Qasrak en Hasaka, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.