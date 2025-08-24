Fuerzas israelíes matan a 4 solicitantes de ayuda mientras el norte de Gaza aguarda una ofensiva

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Las fuerzas israelíes mataron a cuatro personas que buscaban ayuda mientras viajaban el domingo a través de una zona militar al sur de la Ciudad de Gaza, un área utilizada regularmente por palestinos que intentan llegar a un punto de distribución de alimentos, según informó un hospital y testigos.

Las muertes se suman al creciente número de palestinos asesinados mientras buscan alimentos, al tiempo que partes de la Franja de Gaza se sumergen en la hambruna y el ejército de Israel intensifica su actividad en el norte de Gaza antes de una ofensiva planificada para tomar su ciudad más grande.

El Hospital Al-Awda y dos testigos presenciales dijeron a The Associated Press que los cuatro palestinos fueron asesinados cuando las tropas abrieron fuego contra una multitud que se dirigía a un sitio administrado por la Fundación Humanitaria de Gaza, una organización estadounidense respaldado por Israel, en el área del corredor de Netzarim. La balacera ocurrió a cientos de metros del sitio.

"El tiroteo fue indiscriminado", afirmó Mohamed Abed, padre de dos hijos, en el campo de refugiados de Bureij, añadiendo que mientras muchos huían, algunas personas cayeron al suelo tras ser baleadas.

Abed y Aymed Sayyad, que también estaban entre la multitud que buscaba ayuda, dijeron que las tropas abrieron fuego cuando un grupo cerca del frente de la multitud avanzó hacia un sitio de distribución antes de la hora de apertura.

Sayyad dijo que él y otros ayudaron a dos personas que resultaron heridas por disparos, una en el hombro y otra en la pierna.

El ejército israelí y la FHG no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Muertes relacionadas con la desnutrición

Las cuatro muertes se suman a otras registradas en áreas donde los convoyes de la ONU se han visto sobrepasados por saqueadores y multitudes desesperadas, y donde las personas han sido disparadas y asesinadas mientras se dirigían a sitios administrados por la FHG.

Más de 2000 palestinos han sido asesinados y más de 13.500 heridos mientras buscaban ayuda en puntos de distribución o a lo largo de rutas de convoyes utilizadas por Naciones Unidas y otros grupos de ayuda, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ministerio dijo el sábado que al menos 62.622 palestinos han sido asesinados en la guerra, incluidas personas desaparecidas ahora confirmadas como muertas por un comité judicial especial del ministerio.

Dijo que el número de muertes relacionadas con la desnutrición aumentó en ocho a 281. Las muertes incluyen a un niño, elevando el número de muertes entre niños a 115 desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás en 2023.

Un total de 174 adultos han muerto por causas relacionadas con la desnutrición desde finales de junio, añadió.

El Ministerio de Salud no dice cuántos de los asesinados han sido combatientes o civiles, pero afirma que alrededor de la mitad han sido mujeres y niños. Es parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos. La ONU y expertos independientes lo consideran la fuente más confiable sobre bajas en la guerra. Israel disputa sus cifras pero no ha proporcionado las suyas propias.

La Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria, la principal autoridad mundial en crisis alimentarias, dijo el viernes que la hambruna está ocurriendo en la Ciudad de Gaza, hogar de cientos de miles de palestinos, y podría extenderse al sur hacia Deir al-Balah y Jan Yunis para finales del próximo mes.

Israel ha negado que haya hambre en Gaza, calificando los informes de hambruna como "mentiras" promovidas por Hamás.

“Explosiones sin parar”

En Jabaliya, un populoso campo de refugiados justo al norte de la Ciudad de Gaza, los residentes dijeron que soportaron fuertes explosiones durante la noche. Días después de que el ejército de Israel anunciara que estaba intensificando sus operaciones en el área y movilizando a decenas de miles de reservistas para tomar la ciudad, dijeron que vivían con miedo constante.

En la parte de la Ciudad de Gaza donde él y su familia se han refugiado desde que fueron desplazados de un vecindario en el extremo sur de la ciudad, Ossama Matter dijo que había visto casas reducidas a escombros y vecindarios arrasados hasta quedar irreconocibles.

“Quieren que sea como Rafah”, dijo, refiriéndose a una ciudad en el sur de Gaza destruida anteriormente en la guerra. “Ha habido explosiones y ataques sin parar en los últimos días”.

Cuando huía hacia el oeste desde Jabaliya, el maestro Salim Dhaher dijo que vio robots armados colocando explosivos mientras las tropas avanzaban desde la dirección opuesta. Mientras Israel preparaba el terreno para tomar la ciudad, Dhaher dijo que temía que fuera parte de un esfuerzo mayor para expulsar por la fuerza a los palestinos del norte.

El objetivo es claro, dijo: “Destruir todo lo que está sobre el suelo y forzar la transferencia”.

Ha habido pocos indicios de que cientos de miles de palestinos estén evacuando hacia el sur antes de la invasión de la Ciudad de Gaza por parte de Israel, que Israel dice sigue siendo un bastión de Hamás.

Muchos están agotados por los desplazamientos repetidos y no están convencidos de que ningún lugar del territorio, incluidas las llamadas zonas humanitarias, ofrezca seguridad.

La operación militar podría comenzar en días en una región que amenaza la vida de cientos de miles de civiles, que se refugian sobre un área que Israel ha invadido múltiples veces pero que aún cree alberga una red de túneles milicianos subterráneos.

Milicianos liderados por Hamás secuestraron a 251 personas y mataron a alrededor de 1200 personas, en su mayoría civiles, en el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra. La mayoría de los rehenes han sido liberados en ceses al fuego u otros acuerdos, pero 50 permanecen dentro de Gaza, de los que Israel cree que 20 siguen vivos.

___

Magdy y Metz informaron desde El Cairo y Jerusalén.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.