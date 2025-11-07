Fuerzas israelíes matan a dos adolescentes de Cisjordania acusados de lanzar bombas incendiarias

El ejército israelí anunció el viernes haber matado a dos sospechosos que, según afirmó, lanzaron cócteles molotov en la aldea de Judeira, en Cisjordania ocupada, durante la noche.

El Ministerio de Salud palestino identificó a los muertos como dos adolescentes de 16 años.

"Anoche se identificó a dos terroristas cuando encendieron y arrojaron cócteles molotov hacia una carretera civil en Judeira, al norte de Jerusalén", dijo el ejército en un comunicado.

Agregó que la unidad militar desplegada en la zona "eliminó" a los individuos, palabra que los funcionarios israelíes suelen usar cuando los sospechosos son abatidos.

El ejército publicó un video de una cámara de vigilancia en el que se ve a dos individuos lanzando un objeto encendido por encima de un muro que se parece al que separa el área cercana a Judeira de una carretera utilizada por israelíes.

Aunque está ubicada en Cisjordania, que Israel ocupa desde 1967, Judeira está rodeada por carreteras y tierras anexadas por Israel.

El Ministerio de Salud palestino, con sede en Ramala, identificó a los dos individuos como Mohamed Atem y Mohamed Qasim, ambos de 16 años.

En un comunicado, el ministerio agregó que el ejército israelí había recuperado los cuerpos de los dos adolescentes.

lba/dc/mab/jvb