Fuerzas israelíes matan a tres milicianos palestinos en Cisjordania, según la policía

(Añade comentarios de Hamás en el segundo párrafo, ajusta titular)

CERCA DE YENÍN, Cisjordania, 28 oct (Reuters) -

Fuerzas de seguridad israelíes mataron el martes a tres milicianos palestinos en el territorio bajo ocupación israelí de Cisjordania, según informó un portavoz policial.

El grupo miliciano palestino Hamás dijo que dos de los hombres eran miembros de su organización y que los tres habían muerto en un enfrentamiento con fuerzas israelíes.

Las fuerzas dispararon a los milicianos, que planeaban ataques en la zona del campamento de refugiados de Yenín y luego los atacaron también por aire, según la policía y el ejército israelíes.

Una operación militar israelí a gran escala en el campamento de Yenín, durante mucho tiempo bastión de grupos milicianos como Hamás y la Yihad Islámica, dejó gran parte de la zona abandonada y en ruinas. (Información de Maayan Lubell en Jerusalén, Nidal al-Mughrabi en El Cairo y Raneen Sawafta cerca de Yenín; edición de Kim Coghill y Hugh Lawson; edición en español de Jorge Ollero Castela)