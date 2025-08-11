Fuerzas israelíes matan al menos a 40 personas en toda Gaza, incluyendo a periodista

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Las fuerzas israelíes mataron al menos a 40 personas en toda la Franja de Gaza durante la noche y hasta el lunes, incluyendo a un periodista conocido que Israel calificó de miliciano, así como a personas que buscaban ayuda humanitaria, según funcionarios locales de salud.

Funcionarios del hospital informaron que al menos 34 personas murieron el lunes, sin incluir a los periodistas que fueron asesinados en una tienda poco antes de la medianoche.

Entre los muertos había al menos 12 personas que buscaban ayuda y que murieron por fuego israelí mientras intentaban llegar a puntos de distribución o esperaban convoyes de ayuda, según funcionarios de dos hospitales y testigos.

Familiares dijeron a The Associated Press que entre las víctimas había niños y un bebé. Testigos de los disparos cerca del corredor de Morag dijeron que vieron ráfagas de balas y luego cadáveres, describiendo la sombría escena como un suceso casi diario.

The Associated Press habló con cinco testigos que estaban entre las multitudes en el área central de Gaza, el área de Teina y el corredor de Morag. Todos dijeron que las fuerzas israelíes habían disparado hacia las multitudes.

"Las fuerzas de ocupación nos atacaron, como lo hacen todos los días. De repente, encuentras balas por todas partes", declaró Hussain Matter, un padre desplazado de dos hijos que estaba en el corredor de Morag.

Ahmed Atta relató que ayudó a llevar a un hombre herido desde el área de Teina que había sido disparado en el hombro y estaba sangrando.

"Es un patrón", indicó Atta sobre los disparos israelíes hacia quienes buscan ayuda.

El ejército no respondió de inmediato a las preguntas sobre las muertes. Más temprano el lunes, señaló que unidades aéreas y de artillería estaban operando en el norte de Gaza y en Jan Yunis, donde la residente Noha Abu Shamala dijo a AP que dos ataques de drones mataron a una familia de siete personas en su apartamento.

Las personas que buscaban ayuda murieron a unos 3 kilómetros (casi 2 millas) de sitios operados por la Fundación Humanitaria de Gaza, según los hospitales Nasser y Awda.

La FHG es el contratista privado respaldado por Estados Unidos e Israel que en mayo reemplazó a las Naciones Unidas como el principal distribuidor de ayuda del territorio. El organismo afirmó que no estaba al tanto de incidentes en las zonas de seguridad controladas por Israel que conducen a sus sitios en el centro y sur de Gaza.

Las últimas muertes elevan a más de 1700 el número de personas fallecidas mientras buscaban comida desde que comenzó el nuevo sistema de distribución de ayuda en mayo, según el Ministerio de Salud de Gaza.

La mayoría fueron baleadas a lo largo de las rutas hacia los sitios de distribución, pero en las últimas semanas más han muerto cerca de los convoyes de alimentos entregados por las Naciones Unidas.

Las agencias de la ONU generalmente no aceptan escoltas militares israelíes para sus camiones de ayuda para mantener la neutralidad, y sus convoyes han sido atacados en medio de severas escaseces de alimentos en el territorio bloqueado.

Las muertes ocurrieron horas después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu calificara los informes sobre las condiciones en Gaza como una "campaña global de mentiras" y anunciara planes para avanzar más en el territorio y presionar para desmantelar a Hamás. Un funcionario que habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos sensibles reveló que la operación no comenzará de inmediato y que tomará una cantidad significativa de tiempo.

Cinco palestinos más, incluido un niño, murieron por causas relacionadas con la desnutrición en Gaza en las últimas 24 horas, aseveró el Ministerio de Salud.

Israel aumentó el flujo de suministros hace dos semanas en medio de tales preocupaciones. Aun así, expertos internacionales advierten que el territorio enfrenta "una hambruna del peor escenario posible" y los grupos de ayuda dicen que las entregas siguen siendo una fracción de lo necesario después de meses de bloqueo total y parcial.

Australia avanza para reconocer la condición de Estado palestino

El lunes, el primer ministro australiano Anthony Albanese añadió a su país a la lista de los que reconocerán el Estado palestino, uniéndose a Francia, Gran Bretaña y Canadá. Aseguró que la decisión de su gobierno busca generar impulso hacia una solución de dos Estados, que calificó como el mejor camino para poner fin a la violencia y llevar un liderazgo distinto a Hamás a Gaza.

"La situación en Gaza ha superado los peores temores del mundo", afirmó. "El gobierno israelí sigue desafiando el derecho internacional y negando suficiente ayuda, comida y agua a personas desesperadas, incluidos niños".

Ataque israelí mata a periodistas de Al Jazeera

El ejército israelí apuntó a un corresponsal de Al Jazeera con un ataque aéreo el domingo, matándolo a él y a otros cuatro periodistas de la cadena, según la cadena, en lo que los defensores de la prensa describieron como un ataque descarado a quienes documentan la guerra. Un sexto periodista también fue asesinado en el ataque, expresó la cadena.

Funcionarios del Hospital Shifa dijeron que entre los muertos estaban los corresponsales de Al Jazeera Anas al-Sharif y Mohamed Qreiqeh.

El ejército israelí se atribuyó el ataque.

Ocurrió menos de un año después de que funcionarios del ejército israelí acusaran por primera vez a al-Sharif y a otros periodistas de Al Jazeera de ser miembros de Hamás y Yihad Islámica.

Al Jazeera calificó el ataque como un "asesinato selectivo" mientras que los grupos de libertad de prensa denunciaron el creciente número de muertes de periodistas palestinos que trabajan en Gaza. Los dolientes enterraron a los periodistas en la Ciudad de Gaza.

Israel repitió el domingo las afirmaciones de que al-Sharif lideraba una célula de Hamás, una acusación que Al Jazeera y al-Sharif han desestimado previamente como infundada.

Militantes liderados por Hamás secuestraron a 251 personas y mataron a alrededor de 1200 personas, en su mayoría civiles, en el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra. La mayoría de los rehenes han sido liberados en ceses al fuego u otros acuerdos, pero 50 permanecen dentro de Gaza, alrededor de 20 de ellos considerados vivos por Israel.

La ofensiva aérea y terrestre de Israel ha desplazado desde entonces a la mayor parte de la población, destruido vastas áreas y empujado al territorio hacia la hambruna. Ha matado a más de 61.400 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no dice cuántos eran combatientes o civiles, pero afirma que alrededor de la mitad eran mujeres y niños.

Además de los muertos, 121 adultos y 101 niños han muerto por causas relacionadas con la desnutrición, incluidos cinco en las últimas 24 horas, indicó el ministerio. Uno era un niño.

El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos. La ONU y expertos independientes lo consideran la fuente más confiable sobre las bajas de guerra. Israel disputa sus cifras pero no ha proporcionado las suyas propias.

________________________________

Shurafa reportó desde Deir al-Balah, Franja de Gaza y Magdy desde El Cairo. La corresponsal Charlotte Graham-Mclay contribuyó desde Wellington, Nueva Zelanda.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.