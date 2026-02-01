Fuerzas pakistaníes matan a 145 militantes en una batalla de dos días tras una oleada de ataques

Por Saleem Ahmed y Ariba Shahid

QUETTA, 1 feb (Reuters) - Las fuerzas de seguridad pakistaníes mataron a 145 militantes en una batalla de 40 horas iniciada tras una serie de ataques coordinados con armas y bombas en Baluchistán que dejaron casi 50 muertos, informó el domingo el ministro principal de la provincia

Las autoridades de la provincia suroccidental se enfrentan a uno de los brotes de violencia más mortíferos de los últimos años, mientras los insurgentes de la provincia fronteriza con Irán y Afganistán intensifican sus ataques contra las fuerzas de seguridad, la población civil y la infraestructura

Los atacantes, vestidos como civiles normales, entraron el sábado en hospitales, escuelas, bancos y mercados antes de abrir fuego, informó el viceministro del Interior de Pakistán, Talal Chaudhry

"En todos los casos, los atacantes entraron vestidos de civiles y dispararon indiscriminadamente contra personas normales que trabajaban en tiendas", dijo, y añadió que los militantes habían utilizado a los civiles como escudos humanos

El grupo separatista Ejército de Liberación de Baluchistán reivindicó la autoría de los ataques y afirmó que había lanzado una operación coordinada denominada Herof, o "tormenta negra", dirigida contra las fuerzas de seguridad de toda la provincia

En Quetta, la capital provincial, las secuelas eran visibles en los vehículos quemados en una comisaría de policía, las puertas acribilladas a balazos y las calles acordonadas con cinta amarilla, mientras las fuerzas de seguridad reforzaban las patrullas y restringían los movimientos tras los ataques

El ministro principal de Baluchistán, Sarfraz Bugti, afirmó que 17 agentes de las fuerzas del orden y 31 civiles habían perdido la vida en los ataques militantes. El ejército pakistaní afirmó que 92 militantes habían muerto el sábado, mientras que 41 habían perdido la vida el viernes

Las autoridades afirmaron que los ataques se lanzaron casi simultáneamente en Quetta, Gwadar, Mastung y Noshki, donde hombres armados abrieron fuego contra instalaciones de seguridad, intentaron cometer atentados suicidas y bloquearon las carreteras en zonas urbanas, lo que provocó operaciones de respuesta a gran escala de las autoridades

Baluchistán, la provincia más grande y pobre de Pakistán, se ha enfrentado durante décadas a una insurgencia liderada por separatistas de la etnia baluchi que buscan una mayor autonomía y una participación en los recursos naturales

El grupo afirmó haber matado a 84 miembros de las fuerzas de seguridad pakistaníes y capturado a otros 18. Reuters no pudo verificar de forma independiente esta afirmación y el ejército no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios

El ejército pakistaní afirmó el sábado que los ataques fueron perpetrados por "militantes patrocinados por la India", pero su vecino negó esa afirmación el domingo y acusó a Islamabad de desviar la atención de sus propios problemas internos

"Rechazamos categóricamente las acusaciones infundadas de Pakistán", afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Randhir Jaiswal, en un comunicado, añadiendo que Islamabad debería abordar "las demandas históricas de su pueblo en la región"

(Reporte de Saleem Ahmed en Quetta y Ariba Shahid en Karachi; reporte adicional de Hritam Mukherjee en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)