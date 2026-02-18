Fuerzas policiales británicas se unen para investigar posibles delitos en los archivos de Epstein

LONDRES (AP) — Las fuerzas policiales británicas trabajan en conjunto para evaluar posibles delitos revelados en documentos de la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, incluidas acusaciones de actos indebidos por parte del expríncipe Andrés

El Consejo Nacional de Jefes de Policía, que reúne a líderes policiales de todo Reino Unido, informó el miércoles sobre la creación de un grupo nacional de coordinación que apoyará a las fuerzas que investigan asuntos derivados de los más de 3 millones de páginas de documentos publicados a finales del mes pasado

“Puede llevar algún tiempo debido al volumen del material y a la complejidad de las jurisdicciones internacionales, pero la policía y sus asociados en la aplicación de la ley se toman este asunto extremadamente en serio y evaluarán toda la información a fondo”, señaló el consejo en un comunicado

Aunque el organismo no especificó qué fuerzas policiales participan en el esfuerzo, al menos ocho de ellas han dicho que están “evaluando” información contenida en los archivos. Analizan cuestiones que van desde preocupaciones de que el avión privado de Epstein pudiera haber sido utilizado para la trata de personas con fines sexuales hasta acusaciones de que el expríncipe Andrew envió informes confidenciales al financiero cuando era enviado de Reino Unido para el comercio internacional

La policía de Surrey, el condado que limita con el sureste de Londres, indicó el miércoles que los documentos contenían acusaciones de tráfico de personas con fines de explotación sexual en la localidad de Virginia Water entre 1994 y 1996. La fuerza no proporcionó detalles sobre los presuntos autores o las víctimas

La fuerza instó a cualquier persona que tenga información sobre los presuntos delitos a ponerse en contacto con la policía

“Cuando sea pertinente, y a través del grupo nacional de coordinación, nos organizaremos con agencias de aplicación de la ley para obtener acceso a más información que pueda respaldar nuestras pesquisas”, manifestó la Policía de Surrey en un comunicado

La policía de Essex informó el martes que evaluaba la información sobre los vuelos privados desde y hacia el Aeropuerto de Stansted según la información derivada del más reciente conjunto de documentos

En los últimos meses, el escándalo de Epstein ha sacudido a la familia real y a la política británica debido a sus vínculos con el expríncipe, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, y con Peter Mandelson, exembajador de Reino Unido en Washington

En octubre, el rey Carlos III despojó a su hermano menor de sus títulos reales, incluido el derecho a ser llamado príncipe, en un intento de aislar a la familia real de las continuas revelaciones sobre su amistad con Epstein

El primer ministro Keir Starmer fue criticado por su falta de criterio y enfrentó un desafío a su liderazgo después de que los documentos revelaran que Mandelson tenía una relación más estrecha con Epstein de lo que reconoció cuando Starmer lo envió a Washington

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa