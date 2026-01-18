Fuerzas sirias llegan a Raqqa y avanzan en el noreste controlado por kurdos con apoyo de EEUU

Por Mahmoud Hasano

TABQA, Siria. 18 ene (Reuters) -

Las tropas sirias del país por Estados Unidos informaron el domingo funcionarios del gobierno y fuentes de seguridad

Dos fuentes militares sirias dijeron que los tanques empezaron a entrar en Raqqa, antiguamente bajo control de Estado Islámico y que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), respaldadas por Estados Unidos, capturaron en octubre de 2017.

Miles de residentes salieron a las calles de Raqqa para celebrar los avances del ejército sirio mientras las fuerzas del FDS retiraban sus equipos, dijeron dos residentes.

El ejército y sus aliados tribales árabes habían tomado antes el control de los importantes yacimientos de petróleo y gas de Deir al-Zor, al este del río Éufrates -una fuente clave de ingresos para las fuerzas lideradas por los kurdos-, asestando un duro golpe al grupo.

El presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, declaró la semana pasada que era inaceptable que una milicia (FDS) controlara una cuarta parte del país y se quedara con sus principales recursos de petróleo y materias primas.

El enviado estadounidense Tom Barrack, que se había reunido con dirigentes kurdos en Erbil (norte de Irak), mantuvo conversaciones con Sharaa en Damasco sobre los últimos acontecimientos, mientras Washington instaba a ambas partes a rebajar la tensión, según informaron funcionarios gubernamentales.

Washington se encuentra atrapado entre evitar el colapso del enclave de autogobierno de sus socios kurdos -que desempeñó un papel central en la derrota de Estado Islámico en Siria- y apoyar el intento de Sharaa de consolidar el control sobre el resto del país.

Sharaa ha prometido impedir la partición de Siria por motivos sectarios y étnicos, mientras que los líderes kurdos afirman que no buscan la separación, sino un Estado descentralizado.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo el domingo que habló con Sharaa para expresarle su preocupación por la ofensiva gubernamental en curso contra las fuerzas dirigidas por kurdos respaldadas por Occidente.

Macron, cuyo país ha participado en los esfuerzos de mediación entre Damasco y los kurdos, dijo el sábado que es necesario detener la ofensiva.

Sipan Hamo, jefe de las Unidades de Protección Popular, las principales fuerzas kurdas dentro de las FDS, dijo a Reuters que Estados Unidos debe tomar medidas más enérgicas para poner fin a la ofensiva.

"Nuestra mayor esperanza es que haya un resultado tangible, especialmente por parte de la coalición y de Estados Unidos, lo que significa que intervendrán con más fuerza en los problemas existentes de lo que lo están haciendo actualmente", comentó.

AVANCE GUBERNAMENTAL

El ejército sirio se ha adentrado en zonas predominantemente árabes del noreste de Siria y controladas por las FDS, pese a los llamados estadounidenses para que detuviera su avance.

Una fuente gubernamental dijo que las fuerzas kurdas fueron superadas tras los avances liderados por los combatientes tribales árabes, lo que permitió al gobierno y a sus aliados a lo largo de la orilla oriental del Éufrates, desde Baghouz, cerca de la frontera iraquí, hacia ciudades clave como al-Shuhail y Busayra.

Funcionarios gubernamentales sirios afirmaron que los avances habían puesto bajo su control la mayor parte de la provincia de Deir al-Zor, la principal zona productora de petróleo y trigo del país, a orillas del Éufrates.

A última hora del sábado, el ejército también tomó el control de la ciudad septentrional de Tabqa y su represa adyacente, así como de la importante represa de la Libertad, antes conocida como presa Baath, al oeste de Raqqa.

Las autoridades kurdas sirias, que no han reconocido la pérdida de esos lugares estratégicos, dijeron que los combates prosiguen cerca de la zona de la represa, acusando a Damasco de incumplir un acuerdo sobre la retirada de las fuerzas de las zonas al este de Alepo para ampliar su ofensiva.

Funcionarios kurdos sirios dijeron que facciones alineadas con el gobierno están atacando a sus efectivos pese a los esfuerzos por alcanzar una salida pacífica. La administración civil que gestiona la región dijo que Damasco pretende sembrar divisiones entre árabes y kurdos.

"Nos encontramos en una encrucijada crítica. O resistimos o vivimos con dignidad y nos enfrentamos a todo tipo de injusticias", decía su declaración, instando a los residentes de las zonas de mayoría árabe a apoyar a las FDS.

"Hacemos un llamado a nuestro pueblo, sobre todo a los jóvenes, para que tomen las armas y se preparen para resistir cualquier ataque. Nos enfrentamos a una guerra por nuestra supervivencia", añadió.

El gobierno había pedido a los combatientes de las FDS -la mayoría de los cuales proceden de tribus árabes- que desertaran. Aseguró que cientos de ellos ya habían cambiado de bando y se han unido a las fuerzas tribales contrarias.

Los rápidos avances del gobierno se han visto favorecidos por miles de combatientes tribales árabes que se alzaron en armas contra las FDS, reflejo de años de resentimiento por el reclutamiento forzoso y la marginación de sus zonas ricas en petróleo.

Las FDS niegan que favorezcan a los kurdos en los órganos de gobierno, afirmando que sus filas dirigentes reflejan la diversidad de la sociedad siria.

(Reporte del equipo de Damasco; escrito por Suleiman al Khalidi; editado en español por Carlos Serrano)