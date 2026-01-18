Fuerzas sirias se apoderan de importantes yacimientos de petróleo y gas en este: fuentes de seguridad

18 ene (Reuters) -

Las tropas sirias que luchan contra las fuerzas kurdas respaldadas por Estados ⁠Unidos se apoderaron del ⁠yacimiento petrolífero de Omar, el mayor del país, y del campo de gas de Conoco, en la ⁠provincia oriental ‌de ​Deir Zor, mientras las fuerzas tribales árabes aliadas avanzaban en la ​zona situada junto a la frontera con Irak, informaron ‌el domingo fuentes oficiales y de seguridad.

La ‌toma de los yacimientos ​petrolíferos situados al este del río Éufrates -principal fuente de ingresos de las fuerzas dirigidas por kurdos- supuso un duro golpe para el grupo, que, según las autoridades, había privado al Estado de los recursos utilizados por la milicia.

El ejército sirio siguió avanzando hacia zonas del noreste predominantemente ⁠pobladas por árabes y controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), respaldadas por Washington, pese ​a los llamados estadounidenses para que detuviera su avance.

Una fuente gubernamental dijo que las fuerzas kurdas fueron superadas tras los avances liderados por los combatientes tribales árabes, lo que permitió al gobierno y a sus aliados avanzar en un tramo de territorio de ⁠más de 150 kilómetros a lo largo de la orilla oriental ​del Éufrates que se extiende desde Baghouz, cerca de la frontera iraquí, hacia ciudades clave como al-Shuhail y Busayra.

A última hora del sábado, el ‍ejército también tomó el control de la ciudad septentrional de Tabqa y su represa adyacente, así como de la importante represa de la Libertad, antes conocida como presa Baath, al oeste de Raqqa.

Las autoridades kurdas ​sirias no han reconocido la pérdida de esos lugares estratégicos, y seguía sin estar claro si continuaban los combates.

(Reporte de Maya Gebeily y Suleiman Al-Khalidi; escrito ‍por Suleiman al Khalidi; editado en español por Carlos Serrano)