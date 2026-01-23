Fuerzas sirias toman control de una prisión con miembros de EI tras la marcha de combatientes kurdos

RAQQA, Siria (AP) — Las fuerzas gubernamentales sirias asumieron el viernes el control de una prisión que alberga a miembros del grupo extremista Estado Islámico en el norte del país, después de que cientos de combatientes kurdos abandonaran la zona como parte de un acuerdo reciente

El Ministerio del Interior explicó en un comunicado que la autoridad penitenciaria gubernamental está ahora a cargo de la prisión de al-Aqtan, en la ciudad norteña de Raqqa, y que se están revisando los expedientes de los detenidos

Al-Aqtan es la segunda cárcel que pasa a estar bajo el control de Damasco después de que las tropas entraran en la prisión de Shaddadeh el lunes, cerca de la frontera con Irak, de donde 120 miembros de EI lograron escapar en medio del caos. La mayoría han sido recapturados, según reportó la prensa estatal

El avance hacia la prisión de al-Aqtan se produce dos días después de que el ejército de Estados Unidos dijera que ha comenzado a trasladar a algunos de los 9.000 miembros de la milicia radical detenidos en más de una docena de centros en el noreste de Siria controlados por las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por los kurdos

Las FDS fue la principal fuerza que luchó contra el EI en Siria durante la última década, y en marzo de 2019 capturaron el último bastión territorial en manos de los extremistas

Durante aquellos combates contra EI, miles de extremistas y decenas de miles de mujeres y niños vinculados a ellos fueron capturados y retenidos en prisiones y en el campamento de al-Hol, que fue tomado por las fuerzas gubernamentales el miércoles

La captura de la prisión de al-Aqtan se produjo después de que las tropas de Damasco la rodearan a principios de esta semana durante una ofensiva de dos semanas contra las FDS. El gobernador de Raqqa, Abdul-Rahman Salama, dijo que en la cárcel hay hasta 2.000 detenidos, pero se desconoce cuántos de ellos ligados al grupo extremista

El viceministro del Interior, el general de división Abdul-Qader Tahan, visitó el penal el viernes para ver las condiciones en las que estaban el centro y los presos, dijo la televisión estatal

Tras días de negociaciones, se alcanzó un acuerdo para abrir un corredor para que los casi 800 combatientes de las FDS se dirigieran hacia el oeste, hacia la región de Kobani, que aún está controlada por el grupo respaldado por Estados Unidos

Las FDS dijeron en un comunicado que, con el apoyo de la coalición liderada por Washington, completaron el traslado de los combatientes asignados a proteger al-Aqtan “a lugares seguros”. En la prisión había detenidos de la “organización terrorista” EI, agregó la nota

La ofensiva lanzada por el gobierno sobre el noreste de Siria a principios de enero llevó a miles, en su mayoría kurdos, a huir hacia la provincia nororiental de Hassakeh, que tiene una gran comunidad kurda. El martes por la noche, tras el fracaso de varios acuerdos anteriores, se declaró un alto el fuego de cuatro días

Como parte del pacto alcanzado por el presidente interino, Ahmad al-Sharaa, y el comandante de las FDS, Mazloum Abdi, la fuerza debería integrarse en los ministerios de Defensa e Interior

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa