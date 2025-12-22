Fuerzas turcas chocan con kurdos al acercarse plazo para implementar acuerdo

DAMASCO (AP) — Estallaron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad sirias y combatientes kurdos el lunes, mientras funcionarios turcos visitaban Damasco antes del plazo para implementar un acuerdo entre el gobierno y las fuerzas lideradas por kurdos en el noreste del país.

La agencia de noticias estatal siria SANA informó que dos civiles murieron y ocho resultaron heridos por bombardeos, y decenas de familias huyeron de dos barrios de la ciudad de Alepo, en el norte de Siria, donde han ocurrido brotes de violencia previos.

No estaba claro cómo comenzaron los nuevos enfrentamientos en los barrios de Sheikh Maqsoud y Achrafieh en Alepo. La agencia de Defensa Civil de Siria indicó que dos de sus socorristas resultaron heridos después de que combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por kurdos abrieran fuego contra su vehículo.

Un portavoz de las FDS en un comunicado acusó a las fuerzas gubernamentales de abrir fuego contra un puesto de control kurdo, mientras que funcionarios del gobierno acusaron a las FDS de atacar primero.

En Damasco, apareciendo junto a su homólogo sirio, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, declaró que sus conversaciones con funcionarios sirios se centraron en la integración de las FDS en el nuevo ejército sirio, así como en las incursiones militares de Israel en el sur de Siria y la lucha contra el grupo Estado Islámico.

“La estabilidad de Siria significa la estabilidad de Turquía. Esto es extremadamente importante para nosotros”, afirmó. Hizo un llamado a las FDS para que “dejen de ser un obstáculo para que Siria logre estabilidad, unidad y prosperidad”.

La delegación de Fidan, que también incluyó al ministro de Defensa de Turquía, Yasar Guler, y al jefe de inteligencia, Ibrahim Kalin, se reunió con el presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa.

El acuerdo de integración enfrenta obstáculos

Según el acuerdo de marzo firmado entre el gobierno de al-Sharaa y las FDS, la fuerza liderada por kurdos debía fusionarse con el nuevo ejército sirio, pero los detalles quedaron vagos y la implementación se ha estancado.

Un punto de fricción importante ha sido si las FDS permanecerían como una unidad cohesiva en el nuevo ejército o si se disolverían y sus miembros se integrarían individualmente en el nuevo ejército.

Turquía se ha opuesto a que las FDS se unan como una sola unidad. Ankara considera a las FDS como una organización terrorista debido a su asociación con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, que ha llevado a cabo una insurgencia de larga duración en Turquía, aunque ahora está en marcha un proceso de paz.

Funcionarios kurdos han dicho que se ha alcanzado un acuerdo preliminar para permitir que tres divisiones afiliadas a las FDS se integren como unidades en el nuevo ejército, pero no está claro cuán cerca están las partes de finalizarlo. El plazo original para la implementación del acuerdo de marzo era a finales de año, y ha habido temores de una confrontación militar si no se avanza para entonces.

El ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad al-Shibani, hablando junto a Fidan, dijo: “No hemos visto una iniciativa o una voluntad seria por parte de las Fuerzas Democráticas Sirias para implementar este acuerdo. Ha habido una dilación sistemática”.

Señaló que Damasco había presentado una propuesta a las FDS para avanzar con la fusión militar y recibió una respuesta el domingo, sin dar más detalles.

Turquía critica la presencia de Israel en Siria

Fidan criticó las “políticas expansionistas” de Israel en Siria y acusó a las FDS de coordinarse con Israel, sin aportar pruebas. Israel ha sido cauteloso con las nuevas autoridades en Siria desde la caída del ex presidente Bashar Assad en diciembre de 2024.

Aunque al-Sharaa, ex líder de un grupo insurgente islamista, ha dicho que no quiere un conflicto con Israel, las fuerzas israelíes se han movido para apoderarse de una zona de amortiguamiento patrullada por la ONU en el sur de Siria y han lanzado cientos de ataques aéreos en sitios militares sirios.

Aunque Turquía tuvo una relación complicada con al-Sharaa cuando era el líder de Hayat Tahrir al-Sham, una facción armada que gobernaba gran parte del noroeste de Siria, Ankara ha respaldado a su gobierno desde que lideró una carga que derrocó a Assad.

Turquía, junto con Arabia Saudí y Qatar, intervino para persuadir al presidente estadounidense Donald Trump de levantar sanciones de décadas sobre Siria. El ejército turco también ha brindado apoyo al nuevo ejército sirio, incluyendo el entrenamiento de cadetes y oficiales.

Preguntado sobre la posibilidad de una intervención turca contra las FDS en Siria en una rueda de prensa el viernes, Omer Celik, portavoz del partido gobernante del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, enfatizó que el ejército de Turquía tiene preparativos en marcha para garantizar la seguridad del país pero agregó: “No queremos que esto sea necesario”.

“Las disposiciones del acuerdo deben implementarse rápidamente”, dijo, y “en el próximo período, deberíamos enfocar nuestra energía en que turcos, kurdos y árabes vivan juntos en prosperidad y paz”.

___________________________________

La corresponsal Suzan Frazer en Ankara contribuyó con esta nota.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.