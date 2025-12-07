Fuga de agua en el Museo del Louvre daña cientos de libros del departamento de antigüedades egipcias

PARÍS, 7 dic (Reuters) -

Una fuga de agua dañó el mes pasado cientos de libros del departamento de antigüedades egipcias del Louvre, lo que pone de manifiesto el estado de deterioro del museo más visitado del mundo pocas semanas después de que un audaz robo de joyas pusiera al descubierto fallas de seguridad.

El sitio web especializado La Tribune de l'Art informó que alrededor de 400 libros raros se habían visto afectados, culpando a las malas condiciones de las tuberías. El departamento llevaba tiempo buscando fondos para proteger la colección de este tipo de riesgos, sin éxito.

El administrador adjunto del Louvre, Francis Steinbock, dijo el domingo a BFM TV que la fuga de agua afectó a una de las tres salas de la biblioteca del departamento de antigüedades egipcias.

"Hemos identificado entre 300 y 400 obras, el recuento está en curso", dijo el funcionario, añadiendo que los libros eran "los consultados por los egiptólogos, pero no libros preciosos".

Reconoció que el problema se conocía desde hacía años y dijo que las reparaciones estaban previstas para septiembre de 2026.

El 19 de octubre, cuatro ladrones huyeron a plena luz del día con joyas por valor de US$102 millones, dejando al descubierto las evidentes deficiencias de seguridad del Louvre.

En noviembre, las deficiencias estructurales provocaron el cierre parcial de una de las galerías que alberga jarrones griegos y oficinas.

(Reporte de Dominique Vidalon, editado en español por Javier Leira)