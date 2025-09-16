Fugitivo buscado por fraude financiero Wirecard localizado en Moscú, según medios

Prófugo desde junio de 2020, el exdirector de la firma alemana Wirecard, el austriaco Jan Marsalek, vive en Moscú bajo una identidad falsa, según una investigación de medios internacionales publicada el martes.

Wirecard quebró en junio de 2020 cuando sus gerentes admitieron que 1900 millones de euros en activos (unos US$2100 millones), una cuarta parte del balance, en realidad no existían.

Jan Marsalek, de 45 años, "vive en Rusia, bajo identidades falsas y manteniendo estrechos vínculos con el régimen de Vladimir Putin", afirma el diario austriaco Der Standard, que colaboró con los medios alemanes Der Spiegel y ZDF, la cadena estadounidense PBS y la plataforma rusa The Insider en esta investigación.

El colectivo publicó una foto, tomada en julio en la capital rusa, del exempresario implicado en la quiebra de la compañía, que había falsificado masivamente sus balances durante años. Marsalek es buscado por la Interpol.

El colapso de Wirecard está considerado como uno de los mayores escándalos económicos de Alemania.

Según la investigación, bajo la protección de los servicios de inteligencia rusos (FSB), Marsalek habría adoptado una nueva identidad al menos desde junio de 2023 como ucraniano naturalizado durante la anexión de Donetsk.

Las autoridades alemanas emitieron una orden de arresto contra él. Oficialmente, Rusia niega conocer su paradero.

bg/oaa/mr/meb/jvb