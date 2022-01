Fujirebio Europe lanza el instrumento RoboBlot™, una solución totalmente automatizada para los ensayos INNO-LIA® Score

GANTE, Bélgica--(BUSINESS WIRE)--ene. 18, 2022--

Fujirebio Europe ha anunciado hoy el lanzamiento comercial del instrumento RoboBlot, un sistema cerrado para el procesamiento automatizado de los ensayos INNO-LIA Score, ampliamente utilizados. El instrumento está fabricado por Bee Robotics Ltd. y será distribuido por Fujirebio Europe. Los protocolos de ensayo preprogramados en el sistema permiten automatizar de principio a fin los ensayos INNO-LIA Score basados en tiras, desde la adición de la muestra, pasando por el procesamiento de las tiras, la captura de imágenes, hasta la interpretación de los resultados y, si es el caso, la comunicación con el sistema de información del laboratorio (LIS).

"Las pruebas de alto rendimiento y la mayor automatización son una necesidad cada vez más apremiante para los laboratorios. Los inconvenientes típicos de las pruebas manuales, como el largo tiempo de trabajo, el manejo inconsistente de los ensayos y los problemas de trazabilidad, pasarán a formar parte del pasado", comenta Christiaan De Wilde, CEO de Fujirebio Europe. "El instrumento RoboBlot mejorará radicalmente el flujo de trabajo del laboratorio para nuestros clientes, pasando del tedioso trabajo manual o semiautomatizado a las pruebas totalmente automatizadas", añade.

RoboBlot amplía la gama de soluciones automatizadas que ya ofrece Fujirebio Europe para la cartera de ensayos INNO-LIA Score. Ofrece pruebas de alto rendimiento, automatización completa con pipeteo de hasta 50 muestras y cámara integrada para el escaneo y la interpretación con el software LiRAS de Fujirebio, proporcionando una trazabilidad completa con un tiempo mínimo de trabajo. Proporciona un ajuste personalizado con las necesidades individuales del laboratorio. Otra solución automatizada para esta cartera es el TENDIGO®.

Puede encontrar más información sobre RoboBlot en nuestra página web

Acerca de Fujirebio Fujirebio es un líder mundial en el campo de las pruebas de diagnóstico in vitro (DIV), con más de 50 años de experiencia en la concepción, el desarrollo, la producción y la comercialización en todo el mundo de productos robustos de DIV. Estos abarcan desde pruebas especializadas hasta soluciones de pruebas de laboratorio clínico de rutina totalmente automatizadas que cubren una variedad de enfermedades.

Acerca de Bee Robotics Ltd. Fundada en 1999, Bee Robotics Ltd. es una empresa privada con sede en el norte de Gales que se ha labrado una reputación mundial como líder en el campo del diseño y la fabricación de soluciones robóticas avanzadas de manipulación de líquidos para la automatización de laboratorios. En la actualidad, Bee Robotics Ltd. cuenta con un equipo central altamente cualificado y especializado en ingeniería electrónica, mecánica, robótica y de software que se ocupa desde el diseño y la creación de prototipos de hardware y software, hasta el desarrollo y la fabricación de soluciones de laboratorio.

