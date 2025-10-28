Fulham sobrevive en los penales ante Wycombe y pasa a cuartos de Copa de la Liga
El Fulham sobrevivió 5-4 a la tanda de penales ante el modesto Wycombe Wanderers y se clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa, tras empatar 1-1 este martes ante...
- 1 minuto de lectura'
El Fulham sobrevivió con un 5-4 a la tanda de penales ante el modesto Wycombe Wanderers y se clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa, tras empatar 1-1 este martes ante el modesto equipo de la tercera categoría inglesa.
El Brentford también se unió a sus vecinos londinenses y se metió en los cuartos, aunque en su caso aplastando 5-0 al Grimsby, el matagigantes de la cuarta división que había eliminado al Manchester United y al Sheffield Wednesday.
- Resultados de cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa después de los partidos disputados este martes:
Martes 28 de octubre
Grimsby Town (D4) - (+) Brentford 0 - 5
Wycombe Wanderers (D3) - (+) Fulham 1 - 1 pasa en penales 4-5
Wrexham (D2) - (+) Cardiff City (D3) 1 - 2
Miércoles 29 de octubre
Arsenal - Brighton -
Swansea (D2) - Manchester City -
Liverpool - Crystal Palace -
Wolverhampton - Chelsea -
Newcastle - Tottenham -
./bds/iga/cl
- 1
El emotivo documental del Patón Bauza que expone su lucha contra una enfermedad neurodegenerativa
- 2
“Bomba de tiempo”: el basural argentino listado entre los 50 más contaminantes del mundo que amenaza a una ciudad turística
- 3
La increíble trama secreta de EE.UU. para convencer al piloto de Maduro de desviar su avión para entregarlo
- 4
El dramático testimonio de la hija de Brigitte Macron en el juicio a acusados de promover la teoría de que es un hombre