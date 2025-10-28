Fulham sobrevive en los penales ante Wycombe y pasa a cuartos de Copa de la Liga

El Fulham sobrevivió con un 5-4 a la tanda de penales ante el modesto Wycombe Wanderers y se clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa, tras empatar 1-1 este martes ante el modesto equipo de la tercera categoría inglesa.

El Brentford también se unió a sus vecinos londinenses y se metió en los cuartos, aunque en su caso aplastando 5-0 al Grimsby, el matagigantes de la cuarta división que había eliminado al Manchester United y al Sheffield Wednesday.

- Resultados de cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa después de los partidos disputados este martes:

Martes 28 de octubre

Grimsby Town (D4) - (+) Brentford 0 - 5

Wycombe Wanderers (D3) - (+) Fulham 1 - 1 pasa en penales 4-5

Wrexham (D2) - (+) Cardiff City (D3) 1 - 2

Miércoles 29 de octubre

Arsenal - Brighton -

Swansea (D2) - Manchester City -

Liverpool - Crystal Palace -

Wolverhampton - Chelsea -

Newcastle - Tottenham -

