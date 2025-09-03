Funcionaria de EAU advierte a Israel de que plan de asentamientos en Cisjordania cruza "línea roja"

Por Maha El Dahan

DUBÁI, 3 sep (Reuters) - Emiratos Árabes Unidos advirtió el miércoles a Israel de que la anexión de la Cisjordania ocupada constituiría una "línea roja" para Abu Dabi que socavaría gravemente el espíritu de los Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones entre EAU e Israel.

Los comentarios de EAU, el más destacado de los tres estados árabes que firmaron los acuerdos con Israel durante el primer mandato del presidente Donald Trump, supusieron la crítica más dura de Abu Dabi a Israel desde que estalló la guerra de Gaza en 2023, cuando Hamás lanzó su incursión transfronteriza desde el enclave.

Trump ha tratado de ampliar los acuerdos, pero sus esfuerzos por atraer a otros países, entre ellos Arabia Saudita, se han visto frustrados por las crecientes críticas internacionales en el mundo árabe, Europa y otros países a la forma en que Israel ha llevado a cabo la guerra.

El ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, anunció en agosto el inicio de las obras de un asentamiento largamente aplazado que dividirá Cisjordania y la separará de Jerusalén Este, una medida que, según su oficina, "enterrará" la idea de un estado palestino.

La Autoridad Palestina, que ejerce un autogobierno limitado en partes de Cisjordania, así como aliados y grupos humanitarios, condenaron el proyecto, calificándolo de ilegal y afirmando que la fragmentación del territorio echará por tierra cualquier plan de paz para la región. Smotrich también ha abogado por la anexión de Cisjordania.

"Desde el principio vimos los Acuerdos como una forma de permitir nuestro continuo apoyo al pueblo palestino y su legítima aspiración a un Estado independiente", dijo Lana Nusseibeh, ministra adjunta de Asuntos Políticos y enviada del ministro de Relaciones Exteriores de EAU, a Reuters.

"Pedimos al gobierno israelí que suspenda estos planes (de asentamientos). No se puede permitir que extremistas de ningún tipo dicten la trayectoria de la región. La paz requiere valentía, persistencia y negarse a que la violencia defina nuestras opciones", agregó.

Nusseibeh añadió que "la anexión de Cisjordania constituiría una línea roja para EAU", ya que socavaría gravemente "la visión y el espíritu" de los Acuerdos de Abraham y acabaría con la búsqueda de la integración regional.

