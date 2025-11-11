Funcionaria de investigación de EEUU se marcha mientras Trump revisa la política ártica

WASHINGTON, 11 de noviembre (Reuters) - Una funcionaria nativa de Alaska que ayudaba a supervisar la agencia federal encargada de la política de investigación ártica de Estados Unidos ha abandonado discretamente su puesto en los últimos días, según una fuente familiarizada con el asunto y documentos vistos por Reuters.

La salida de Elizabeth Qaulluq Cravalho, que hasta principios de este mes era comisionada de la Comisión de Investigación Ártica de Estados Unidos, o USARC, es la última señal de agitación dentro de la comunidad de investigación y formulación de políticas del Ártico desde que el presidente estadounidense Donald Trump asumió el cargo en enero.

Trump ha restado prioridad a la investigación relacionada con el cambio climático en el Ártico, al tiempo que ha impulsado el enfoque del gobierno estadounidense en la seguridad militar y energética en la región. También ha reanudado sus antiguos intentos de arrebatar Groenlandia a Dinamarca, al tiempo que ha tomado medidas concretas para garantizar el acceso a los yacimientos minerales críticos del Ártico.

La naturaleza exacta de la marcha de Cravalho no estaba clara de inmediato, aunque una fuente dijo que había sido despedida por el Gobierno.

