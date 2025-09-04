Funcionaria de la UE califica la situación en Gaza de "genocidio"

La vicepresidenta de la Comisión Europea, la española Teresa Ribera, calificó el jueves la situación en Gaza de "genocidio" y criticó al bloque de 27 países por no actuar para detenerlo.

Es la primera miembro del ejecutivo europeo en expresarse así.

"El genocidio en Gaza pone de manifiesto el fracaso de Europa a la hora de actuar y hablar con una sola voz, mientras se propagan las manifestaciones por las ciudades europeas", afirmó Ribera durante un discurso en la universidad de Sciences Po París.

Los Veintisiete se han mostrado especialmente divididos sobre la actitud que deben adoptar hacia Israel desde el inicio de su guerra en Gaza contra Hamás, en respuesta al ataque que llevó a cabo este movimiento islamista palestino el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí.

Varios países, entre ellos Alemania, insisten en el derecho de Israel a defenderse, respetando el derecho internacional, mientras que otros, como España, denuncian desde hace varios meses un "genocidio" contra los palestinos de Gaza.

Estas divisiones paralizan cualquier acción europea sobre el tema.

La Comisión Europea consideró a finales de junio que Israel violaba un artículo del acuerdo de asociación que lo une a la UE, en materia de respeto de los derechos humanos.

Como respuesta, propuso suspender algunas financiaciones europeas para start-ups israelíes, pero esta decisión aún no obtuvo el visto bueno de los Estados miembro, a pesar de semanas de conversaciones.

del/ec/meb-hgs/mb