Funcionaria suiza dice que Berna podría tener que aceptar los aranceles de EE. UU. como permanentes

ZÚRICH, 22 feb (Reuters) - Suiza debería prepararse para la posibilidad de que los aranceles estadounidenses se mantengan de forma permanente, dijo la directora de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO) el domingo, a pesar de la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de la semana pasada

Suiza fue uno de los países en el punto de mira del presidente estadounidense, Donald Trump, después de que este impuso el año pasado elevados aranceles a sus socios comerciales globales, y se vio afectada por la tasa arancelaria más alta de Europa antes de que finalmente se redujera

La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el programa arancelario de Trump, pero este respondió anunciando un arancel general del 15%. Helene Budliger Artieda, de la SECO, el organismo que negoció los aranceles con Estados Unidos a nivel técnico, dijo al periódico suizo SonntagsBlick que esperaba que los aranceles se mantuvieran

"Sospecho que tendremos que aceptar los aranceles estadounidenses", afirmó Budliger Artieda. Añadió que el Gobierno estadounidense había indicado vías legales alternativas para mantener los aranceles, como invocar disposiciones de seguridad nacional o citar prácticas comerciales desleales

Las autoridades suizas están evaluando actualmente el impacto del anuncio de Trump de un arancel global del 15%. Budliger Artieda dijo que era probable que el nivel general de los derechos de aduana sobre los productos suizos se mantuviera prácticamente sin cambios

"Está claro que la Administración estadounidense sigue comprometida con sus objetivos de política comercial: reducir el déficit comercial de Estados Unidos, lograr una mayor reciprocidad en el comercio internacional y devolver la producción a Estados Unidos"

Berna y Washington alcanzaron un acuerdo marco en noviembre para evitar una guerra comercial a gran escala. En virtud de dicho acuerdo, los aranceles sobre las exportaciones suizas a Estados Unidos se redujeron del 39% al 15%, equiparándolos al tipo aplicado a los exportadores de la Unión Europea

A cambio, las empresas suizas se comprometieron a realizar inversiones en Estados Unidos por un total de US$200.000 millones hasta finales de 2028

En ese momento, ambas partes se comprometieron a finalizar ese acuerdo a finales de marzo, y las negociaciones siguen en curso, según Budliger Artieda

También dijo que la SECO se había puesto en contacto con funcionarios comerciales estadounidenses tras la sentencia del tribunal. (Reporte de Oliver Hirt; edición de Matthias Williams; Editado en Español por Ricardo Figueroa)