Funcionario anticorrupción surcoreano busca prohibir los viajes al extranjero al presidente Yoon

SEÚL, Corea del Sur (AP) — El jefe de una oficina surcoreana que investiga a funcionarios de alto rango dijo el lunes que ha dado órdenes a los investigadores para que busquen imponer restricciones de viaje al presidente Yoon Suk Yeol mientras continúa la investigación sobre su breve imposición de la ley marcial.

Oh Dong-woon, fiscal jefe de la Oficina de Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango, hizo el comentario durante una audiencia parlamentaria el lunes. La oficina es uno de varios organismos, incluidos fiscalía y policía , que investigan las circunstancias en torno a la declaración de ley marcial de Yoon. Oh dijo que la prohibición de viaje aún no se había impuesto

La declaración de ley marcial de Yoon el martes pasado, que llevó a tropas especiales armadas a las calles de Seúl, ha sumido a Corea del Sur en una enorme agitación política y causado preocupaciones entre sus principales socios diplomáticos y vecinos.

Yoon esquivó el domingo un intento de destitución liderado por la oposición cuando la mayoría de los legisladores del partido gobernante boicotearon una votación en el pleno. Pero los partidos de oposición prometieron presentar una nueva moción de censura esta semana.

Un oficial de alto rango de la Agencia Nacional de Policía había dicho antes en una conferencia de prensa con reporteros locales que se baraja prohibir que Yoon salga del país mientras se investigan los cargos de rebelión. El oficial dijo que la policía también puede detener a Yoon si se cumplen las condiciones. Los contenidos de la conferencia de prensa fueron compartidos con The Associated Press.

Si bien el presidente tiene una extensa inmunidad a ser procesado mientras ejerce el cargo, esas protecciones no se extienden a acusaciones de rebelión o traición. Esto significa que teóricamente Yoon puede ser interrogado y detenido por la policía por su decreto de ley marcial, pero muchos observadores dudan de que la policía pueda detenerlo o registrar su oficina por la posibilidad de enfrentamientos con su servicio de seguridad presidencial.

En el caso de la expresidenta Park Geun-hye, quien fue destituida del cargo en 2017 después de su moción de censura parlamentaria por un escándalo de corrupción, los fiscales estatales no lograron registrar su oficina y terminaron recibiendo documentos fuera del complejo porque los funcionarios presidenciales los rechazaron.

Después de negarse a reunirse con los fiscales mientras estaba en el cargo, Park fue interrogada por los fiscales y arrestada después de que el Tribunal Constitucional refrendara el resultado de su juicio político y ordenara su destitución como presidenta en marzo de 2017.

La fiscalía surcoreana detuvo el domingo al exministro de Defensa Kim Yong Hyun quien supuestamente recomendó a Yoon declarar la ley marcial. Se convirtió en la primera persona detenida en relación con el caso. El Ministerio de Defensa dijo que además ha apartado a tres militares de alto rango por su supuesta participación en la imposición de la ley marcial. Estos oficiales se encuentran entre los que enfrentan acusaciones de rebelión planteadas por la oposición.

Yoon emitió el sábado una disculpa por el decreto de ley marcial, diciendo que no eludirá la responsabilidad legal o política. Añadió que permitiría que su partido elabore un plan para salir de la crisis, “incluidos los asuntos relacionados con mi mandato”.

Desde que asumió el cargo en 2022 para un único mandato de cinco años, Yoon, un conservador, ha chocado de forma casi constante con sus rivales liberales que controlan el parlamento. Los liberales han introducido una serie de mociones para destituir a algunos de sus principales funcionarios y han lanzado una ofensiva política feroz contra él por una serie de escándalos en los que él y su esposa han estado involucrados. En su anuncio de ley marcial el martes por la noche, Yoon calificó al Parlamento como una “cueva de criminales” que obstaculiza los asuntos del Estado, por lo que juró eliminar a los “descarados seguidores de Corea del Norte y a las fuerzas antiestatales”.

El decreto de ley marcial de Yoon duró solo seis horas después de que la Asamblea Nacional lo rechazara, obligando al gabinete de Yoon a levantarlo antes del amanecer del miércoles. Algunos miembros del Partido del Poder Popular de Yoon votaron en contra del decreto de Yoon, pero el partido luego decidió oponerse a su destitución.

Los expertos dicen que el partido de Yoon teme perder la presidencia ante los progresistas en una elección parcial si es destituido y expulsado, como ocurrió después de que Park fue removida del cargo.

El líder del PPP, Han Dong-hun, dijo el domingo que su partido impulsará una salida temprana y ordenada de Yoon del cargo de una manera que minimice la confusión social, pero no dijo cuándo ocurriría eso. También afirmó que Yoon no estará involucrado en los asuntos del estado, incluida la política exterior.

Los críticos dicen que Han probablemente quiere ganar tiempo para ayudar a su partido a restaurar la confianza pública. Sus comentarios sobre marginar a Yoon de los asuntos del estado también han generado una amplia preocupación y críticas de que va en contra de la Constitución.

Durante una sesión informativa el lunes, el Ministerio de Defensa dijo que Yoon mantenía el control del Ejército, un poder que la Constitución reserva explícitamente al presidente.

