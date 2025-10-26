LA NACION

Funcionario chino anuncia “consenso preliminar” con EE.UU. sobre comercio

China alcanzó un "consenso preliminar" en sus negociaciones comerciales con Estados Unidos, declaró

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Guerra comercial de aranceles entre Estados Unidos y China
Funcionario chino anuncia “consenso preliminar” con EE.UU. sobre comercioGetty Images

China alcanzó un "consenso preliminar" en sus negociaciones comerciales con Estados Unidos, declaró el domingo en Malasia un alto funcionario chino, a pocos días de importantes conversaciones entre los dirigentes de ambos países.

"China y Estados Unidos debatieron de forma constructiva estas (...) formas de abordar adecuadamente las cuestiones que preocupan a ambas partes y alcanzaron un consenso preliminar", afirmó Li Chenggang, negociador comercial internacional y viceministro de Comercio chino.

Funcionarios de Pekín y Washington mantuvieron dos días de negociaciones en Malasia, que finalizaron el domingo, antes de la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping en Corea del Sur esta semana.

mba/jhe/pjm/fox/hgs/meb

LA NACION
Más leídas
  1. Un turista japonés murió tras caer de un muro de siete metros en el Panteón de Roma
    1

    Un turista japonés murió tras caer de un muro de siete metros en el Panteón de Roma

  2. Un candidato a senador de LLA denunció que sufrió una entradera y fue golpeado
    2

    Un candidato a senador de LLA por Neuquén denunció que sufrió una entradera y fue golpeado

  3. El GP de México de Fórmula 1, Real Madrid - Barcelona en LaLiga y más fútbol de Europa
    3

    Agenda de TV del domingo: el GP de México de Fórmula 1, Real Madrid - Barcelona y fútbol de Europa

  4. De cuánto es la multa por no votar en las elecciones de Argentina 2025
    4

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones de Argentina 2025

Cargando banners ...