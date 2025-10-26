Funcionario chino anuncia “consenso preliminar” con EE.UU. sobre comercio

China alcanzó un "consenso preliminar" en sus negociaciones comerciales con Estados Unidos, declaró el domingo en Malasia un alto funcionario chino, a pocos días de importantes conversaciones entre los dirigentes de ambos países.

"China y Estados Unidos debatieron de forma constructiva estas (...) formas de abordar adecuadamente las cuestiones que preocupan a ambas partes y alcanzaron un consenso preliminar", afirmó Li Chenggang, negociador comercial internacional y viceministro de Comercio chino.

Funcionarios de Pekín y Washington mantuvieron dos días de negociaciones en Malasia, que finalizaron el domingo, antes de la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping en Corea del Sur esta semana.

mba/jhe/pjm/fox/hgs/meb