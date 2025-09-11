Funcionario de Hacienda remplazará a directora de brazo comercial de mexicana Pemex: fuentes

Por Stefanie Eschenbacher, Adriana Barrera y Ana Isabel Martínez

CIUDAD DE MÉXICO, 11 sep (Reuters) - La directora del brazo comercial de la petrolera estatal mexicana Pemex, Margarita Pérez, dejó su cargo el jueves y será remplazada por Adán García, actual jefe de ingresos no tributarios y de hidrocarburos de la Secretaría de Hacienda, dijeron varias fuentes a Reuters.

El nombramiento de García, un economista que ha ocupado cargos también en Pemex y la Secretaría de Energía, será oficializado el viernes en el consejo de administración de la petrolera, agregaron dos de las fuentes.

PMI Comercio Internacional, como se le conoce al brazo comercializador de Pemex, es el responsable de las exportaciones de crudo del Estado mexicano y también realiza importaciones de combustibles que la petrolera comercializa dentro de México.

Pérez había regresado a PMI -donde tuvo una larga trayectoria- para asumir el cargo de directora tras la llegada a la presidencia de Claudia Sheinbaum en octubre de 2024. Ella se despidió de su equipo en un correo al que Reuters tuvo acceso.

Una de las fuentes dijo que Pérez ya presentó a García como su reemplazo. Pemex no contestó de inmediato a una solicitud de comentarios.

(Reporte de Stefanie Eschenbacher, Adriana Barrera y Ana Isabel Martínez; Editado por Diego Oré)