Funcionario de la ONU: Conflictos, desastres y recortes crean una "tormenta perfecta" de hambre

BANGKOK (AP) — Una serie de desastres naturales y conflictos globales, combinados con recortes drásticos a la ayuda internacional, suponen que algunas de las personas más necesitadas del mundo sufren graves carencias alimentarias y pronto enfrentarán reducciones adicionales en la asistencia, afirmó el martes un funcionario de Naciones Unidas.

Carl Skau, subdirector ejecutivo y director de operaciones del Programa Mundial de Alimentos, dijo que ante un aumento de las necesidades y un declive del financiamiento, la agencia busca maximizar su eficiencia, promoviendo una mayor autosuficiencia en las comunidades a las que ayuda y buscando nuevas fuentes de donaciones para ayudar a llenar la creciente brecha.

“Estamos gestionando globalmente una tormenta perfecta con las necesidades de seguridad alimentaria aumentando dramáticamente”, dijo Skau a The Associated Press durante una visita en Bangkok, donde tenía previsto reunirse con funcionarios tailandeses para solicitar asistencia, tras un viaje a India.

“Hemos visto un aumento triple sólo en los últimos cinco años, y este año ha sido realmente difícil también con el aumento de los conflictos, eventos climáticos extremos y además de eso ahora tenemos una crisis de financiación donde el PMA está perdiendo alrededor del 40% de nuestro financiamiento”.

En la región, dijo que las recientes inundaciones en Pakistán y un enorme terremoto y sequía en la vecina Afganistán han exacerbado situaciones ya difíciles en ambos países, dejando a millones en situación de necesidad.

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a principios de este año de recortar más del 90% de los contratos de ayuda exterior de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y US$60.000 millones en asistencia global —junto con recortes a la ayuda internacional de varios países europeos— ha supuesto que el PMA y otros tengan menos medios para responder, dijo.

“En Afganistán hace dos años estábamos asistiendo a 10 millones de personas, hoy tenemos alrededor de 1,5 millones y no tenemos los recursos para distribuir con antelación alimentos en áreas que no serán accesibles durante el invierno”, dijo Skau.

En Afganistán ya se ha registrado un aumento en la desnutrición, particularmente entre los niños pequeños, en los últimos meses, dijo.

“Sabemos que durante este invierno, los niños morirán y no se trata solo de niños muriendo, quiero decir, cuando los niños están severamente, agudamente desnutridos, hay daños en sus cerebros y en sus órganos que permanecerán con ellos de por vida”, dijo Skau.

Mientras tanto, los conflictos en Myanmar, Sudán y Gaza han hecho extremadamente difícil llegar a las personas necesitadas, y los dos últimos ya enfrentan condiciones de hambruna.

Un terremoto de magnitud 7,7 en Myanmar en marzo ha provocado necesidades aún mayores allí y nuevos desafíos para llegar a las personas con asistencia humanitaria.

La guerra civil en Myanmar también ha hecho que aún más refugiados rohinyas huyan a Cox's Bazar en la vecina Bangladesh, y no hay perspectivas inmediatas de que puedan regresar a casa de manera segura, dijo Skau.

“Así que tenemos una situación donde básicamente tenemos 1,3 millones de personas en un campamento que es como una prisión donde dependen al 100% de la asistencia internacional”, dijo Skau, quien visitó Cox's Bazar a principios de este mes.

El PMA actualmente proporciona a los refugiados allí un vale mensual de US$12 para alimentos que ha sido suficiente para que sobrevivan, pero la financiación para eso se agotará a finales de noviembre, y puede que tenga que reducir la cantidad o el número de personas a las que ayuda.

Cuando la agencia tuvo que reducir temporalmente la asistencia mensual a US$8 en 2023, vio un aumento de la tensión y la violencia en el campamento y personas que recurrían a la delincuencia, así como personas desesperadas abarrotando barcos para dirigirse a Indonesia, Malasia u otros lugares, dijo Skau.

“Hay todo tipo de implicaciones negativas”, dijo. “Francamente, la estabilidad regional está algo en juego aquí, y eso también tiene implicaciones más allá de la región inmediata”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.