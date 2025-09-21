Funcionario de los talibanes dice que "no es posible" ningún acuerdo con EE.UU. por base aérea de Bagram

Un funcionario del gobierno talibán afgano afirmó el domingo que "no es posible" ningún acuerdo sobre Bagram, la mayor base aérea de Afganistán, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara al país si no la devuelven.

"Recientemente algunas personas dicen haber iniciado negociaciones con Afganistán para recuperar la base aérea de Bagram", dijo Fasihudin Fitrat, jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, en comentarios transmitidos por los medios locales.

"Un acuerdo, aunque sea sobre una pulgada del suelo de Afganistán, no es posible. No lo necesitamos", subrayó.

Trump amenazó el sábado a Afganistán con un castigo, sin especificarlo, si el país controlado por los talibanes no "devuelve la Base Aérea de Bagram".

"Si Afganistán no devuelve la Base Aérea de Bagram a quienes la construyeron, los Estados Unidos de América, ¡¡¡COSAS MALAS VAN A PASAR!!!", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

La amenaza se produce días después de que planteara la idea de que Estados Unidos recupere el control de la base durante una visita oficial al Reino Unido.

Bagram fue una pieza clave en la campaña militar liderada por Estados Unidos contra los talibanes, cuyo gobierno fue derrocado por Washington tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones reiteraron sus acusaciones de abusos sistemáticos de derechos humanos por parte de las fuerzas estadounidenses en Bagram, especialmente en relación a los detenidos en la guerra.

Trump a menudo lamenta la pérdida de acceso a Bagram, destacando su cercanía respecto a China.

El jueves fue la primera vez que hizo público estar trabajando en el asunto.

ash-ecl/fox/pb/mab