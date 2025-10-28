Funcionario de Patrulla Fronteriza comparecerá en corte por operativo migratorio en Chicago

CHICAGO (AP) — Un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, que se ha convertido en la cara visible de las medidas represivas de inmigración de la administración Trump en Los Ángeles y Chicago, debe comparecer en el tribunal el martes para responder preguntas sobre un operativo que ha producido más de 1800 arrestos y quejas de uso excesivo de fuerza.

La audiencia se produce después de que una jueza ordenara a principios de este mes que los agentes de inmigración uniformados usen cámaras corporales, tras una demanda presentada por medios de comunicación y manifestantes que afirman que agentes federales usaron fuerza excesiva, incluido uso de gas lacrimógeno, durante protestas contra las operaciones de inmigración.

Greg Bovino, jefe del sector de la Patrulla Fronteriza en El Centro, California, uno de los nueve sectores en la frontera con México, está acusado de lanzar botes de gas lacrimógeno a los manifestantes.

La jueza Sara Ellis inicialmente determinó que los agentes debían llevar insignias y les prohibió usar ciertas técnicas de control de disturbios contra manifestantes pacíficos y periodistas. Posteriormente, modificó la orden para requerir cámaras corporales después de que imágenes de confrontaciones callejeras que involucraban gas lacrimógeno durante la Operación Midway Blitz generaran preocupaciones de que los agentes no estaban siguiendo su orden original.

Ellis la semana pasada extendió el interrogatorio a Bovino de dos horas a cinco porque quiere escuchar sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes en el enclave mexicano de la ciudad, Little Village. Durante una operación en Little Village y el suburbio adyacente de Cicero, al menos ocho personas, incluidos cuatro ciudadanos estadounidenses, fueron detenidas antes de que los manifestantes se reunieran en el lugar, dijeron funcionarios locales.

Los abogados que representan a una coalición de medios de comunicación y manifestantes afirman que Bovino violó la orden en Little Village y presentaron una foto tomada de video en el que Bovino "estaba lanzando gas lacrimógeno a una multitud sin justificación".

Durante el fin de semana, agentes federales enmascarados y SUV sin identificación fueron vistos en los barrios más acaudalados y blancos del lado norte de Chicago, Lakeview y Lincoln Park, donde las imágenes mostraban agentes químicos desplegados en una calle residencial. Se ha visto y grabado a agentes federales usando gas lacrimógeno en calles residenciales varias veces en las últimas semanas.

Bovino también lideró la operación en Los Ángeles en los últimos meses, lo que llevó a miles de arrestos. Los agentes rompieron ventanas de automóviles, usaron explosivos para abrir la puerta de una casa y patrullaron el Parque MacArthur a caballo.

En Chicago, operaciones similares de la Patrulla Fronteriza han llevado a imágenes virales de tensas confrontaciones con manifestantes.

En una audiencia anterior Ellis cuestionó a Kyle Harvick, subcomandante de incidentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y a Shawn Byers, subdirector de la oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas, sobre las políticas de uso de la fuerza y la distribución de cámaras corporales. Harvick dijo que hay alrededor de 200 empleados de la Patrulla Fronteriza en el área de Chicago, y aquellos que son parte de la Operación Midway Blitz tienen cámaras. Pero Byers indicó que se necesitaría más dinero del Congreso para expandir el uso de cámaras más allá de dos de las oficinas de campo de esa agencia.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.