Funcionario de ue espera acuerdo con mercosur este año y descarta cambios en ley de deforestación

Por Lisandra Paraguassu

BRASILIA, 5 nov (Reuters) - La Unión Europea espera cerrar el acuerdo comercial con el bloque sudamericano Mercosur a finales de año, según declaró a Reuters a finales de la semana pasada el comisario de la Unión Europea para la gestión de crisis, aunque señaló que aún quedaban diferencias por resolver. Janez Lenarcic, que no participa directamente en las conversaciones con Mercosur, reconoció que una nueva ley de la UE que prohíbe la importación de productos relacionados con la destrucción de los bosques del planeta ha sido un punto de fricción, pero afirmó que la ley no cambiará, aunque su aplicación está a punto de aplazarse un año más. Mercosur reúne a Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y, más recientemente, Bolivia en un mercado que es un destino codiciado por los exportadores de productos manufacturados de la UE, aunque los agricultores europeos, especialmente en Francia, temen la competencia que supondrá. "En primer lugar, la Unión Europea quiere este acuerdo, permítanme ser muy claro al respecto", dijo Lenarcic en una entrevista el viernes en Brasil, donde se unió a una cumbre del G20 centrada en los desastres climáticos. "Hay algunas cuestiones abiertas", dijo, añadiendo que la UE "espera poder encontrar soluciones a las cuestiones pendientes pronto, a finales de este año". Lenarcic cree que la nueva ley de deforestación de la UE ha afectado a las negociaciones, especialmente en lo que se refiere a Brasil. La Comisión Europea propuso, y los embajadores del bloque acordaron el mes pasado, retrasar un año la aplicación de la ley, hasta finales de diciembre de 2025, tras las presiones de algunos Estados miembros y grandes exportadores de productos agrícolas como Brasil. Lenarcic dijo que la UE ha escuchado las peticiones de aplazar la aplicación de la ley, pero señaló que, al final, la normativa no cambiará. Hace unos 25 años que se está trabajando en un acuerdo entre la UE y Mercosur. Las partes habían anunciado un acuerdo en 2019, pero nunca se ratificó formalmente debido a las exigencias de la UE de compromisos sobre la deforestación amazónica y el cambio climático. En los próximos días debería celebrarse una nueva reunión en línea entre los negociadores de ambos bloques, mientras que se espera una nueva ronda de conversaciones cara a cara para finales de noviembre, con la esperanza de alcanzar un acuerdo antes de la reunión del Mercosur en Uruguay en diciembre, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil. (Reporte de Lisandra Paraguassu en Brasilia; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters