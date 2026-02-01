Funcionario Irán dice Guardia Revolucionaria no tiene previsto realizar maniobras militares en el Golfo

DUBÁI, 1 feb (Reuters) - Las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria no tienen previsto realizar maniobras con fuego real en el estrecho de Ormuz, tal y como informaron algunos medios de comunicación a principios de esta semana, dijo el domingo un funcionario iraní a Reuters.

La cadena estatal iraní Press TV informó el jueves que la fuerza llevaría a cabo los ejercicios en el estrecho de Ormuz el 1 y 2 de febrero.

"No había ningún plan para que la Guardia Revolucionaria realizara ejercicios militares allí y no hubo ningún anuncio oficial al respecto. Solo informes erróneos de los medios de comunicación", afirmó el funcionario. (Reporte de Parisa Hafezi. Editado en español por Javier Leira)