Funcionario iraní dice que muertes verificadas en las protestas ascienden al menos a 5.000

18 ene (Reuters) -

Un funcionario iraní dijo el domingo que las autoridades verificaron la muerte de al menos 5.000 personas en las protestas que vive Irán, entre ellas unos 500 miembros del personal de seguridad, y culpó a "terroristas y alborotadores armados" de matar a "iraníes inocentes".

El funcionario, que declinó dar su nombre debido a lo delicado del asunto, también dijo a Reuters que algunos de los enfrentamientos más intensos y el mayor número de muertos se produjeron en las zonas kurdas del noroeste de Irán, una región en la que los separatistas están activos y donde los estallidos fueron de los más violentos en anteriores periodos de disturbios.

"No se espera que la cifra final de muertos aumente mucho", declaró el funcionario, quien añadió que "Israel y grupos armados extranjeros" habían apoyado y equipado a los que tomaron las calles.

Las autoridades iraníes suelen culpar de los disturbios a enemigos extranjeros, entre ellos Israel, archienemigo de la república islámica que lanzó ataques militares contra Irán en junio.

El grupo de defensa de los derechos humanos Hraná, con sede en Estados Unidos, declaró el sábado que el número de víctimas mortales había alcanzado las 3.308, y que otros 4.382 casos estaban siendo examinados. El grupo dijo que confirmó más de 24.000 detenciones.

El grupo de derechos de los kurdos iraníes Hengaw, con sede en Noruega, ha manifestado que algunos de los enfrentamientos más intensos durante las protestas que estallaron a finales de diciembre se produjeron en zonas kurdas del noroeste.

(Reporte de Reuters; editado en español por Carlos Serrano)