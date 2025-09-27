Funcionario iraní pide unidad regional contra Israel durante visita a aliados en Líbano

BEIRUT, Líbano (AP) — Un alto funcionario de seguridad iraní instó el sábado a los países de la región a dejar a un lado sus diferencias y cooperar estrechamente para hacer frente a lo que denominó "las conspiraciones de Israel".

Ali Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, habló en la capital de Líbano, Beirut, a donde había llegado antes en el día para asistir al aniversario del asesinato del líder del grupo político-paramilitar Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Irán ha sido el principal apoyo de Hezbollah las últimas cuatro décadas, suministrándole armas y fondos que lo han convertido en uno de los grupos insurgentes más poderosos de la región. Pero sufrió grandes pérdidas en la guerra que libró durante 14 meses contra Israel, que terminó con un alto el fuego mediado por Estados Unidos en noviembre y con muchos de sus comandantes políticos y militares muertos en ataques israelíes.

El último conflicto entre Israel y Hezbollah comenzó un día después del ataque del 7 de octubre de 2023 liderado por Hamás sobre el sur de Israel, que desencadenó la guerra en Gaza. Hezbollah comenzó a disparar cohetes hacia el norte de Israel desde Líbano en apoyo a Hamás y los palestinos.

En junio, Israel efectuó ataques aéreos en Irán que desencadenaron una guerra de 12 días en la que las fuerzas israelíes mataron a varios comandantes militares clave de la República Islámica y atacaron a su arsenal de misiles balísticos, al tiempo que diezmaban sus defensas antiaéreas.

A principios de mes, Israel atacó la sede del liderazgo político de Hamás en Qatar durante una reunión de las principales figuras del grupo para considerar una propuesta de alto el fuego de Estados Unidos en la Franja de Gaza.

“Hoy, en medio de las conspiraciones de Israel, los estados de la región deberían cooperar estrechamente y, si existiesen desacuerdos entre ellos, deberían dejar estas diferencias a un lado”, manifestó Larijani después de una reunión de casi una hora con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri.

Larijani elogió el llamado del líder de Hezbollah, Naim Kassem, a que Arabia Saudí abra una nueva página después de años de relaciones tensas, calificándolo como “un paso en la dirección correcta”. Refiriéndose a Israel, Larijani dijo que Riad y Hezbollah “tienen un enemigo común”.

Preguntado por los reportes de que Israel podría lanzar nuevos ataques contra Irán, Larijani dijo: "Estamos listos para enfrentar todos los escenarios, pero no creo que los israelíes se comporten de manera tan estúpida".

"Si lo hacen, recibirán una fuerte represalia", agregó, sin ofrecer más detalles.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.