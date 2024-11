Funcionario iraní se reunió con Musk en posible intento de reducir tensiones con Trump

WASHINGTON (AP) — Irán se reunió con Elon Musk, según dijo un funcionario estadounidense, una de una serie de iniciativas que parecían destinados a aliviar las tensiones con el presidente electo, Donald Trump.

El embajador de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, se reunió con Musk —un aliado de Trump que fue nombrado esta semana para asesorar a su gobierno sobre recortes en la administración federal— el lunes en Nueva York, según un funcionario estadounidense que fue informado de la reunión por un colega extranjero.

El funcionario dijo que tuvo conocimiento de que en el encuentro se abarcaron una amplia variedad de temas, especialmente el programa nuclear iraní, su apoyo a grupos antiisraelíes en Oriente Medio y las perspectivas para mejorar la relación con Washington.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para tratar una reunión no gubernamental de Estados Unidos, indicó que ninguna de las partes tomó decisiones de inmediato. Los iraníes solicitaron el encuentro con Musk, el hombre más rico del mundo, apuntó el funcionario, que añadió que la cita no tuvo lugar en la misión iraní ante la ONU.

El equipo de transición de Trump no confirmó ni negó la reunión, que fue reportada por primera vez por The New York Times.

“El pueblo estadounidense reeligió al presidente Trump porque confían en él para liderar a nuestro país y restaurar la paz a través de la fuerza en todo el mundo. Cuando regrese a la Casa Blanca, tomará las medidas necesarias para hacerlo", señaló en un comunicado Karoline Leavitt, portavoz del equipo de transición de Trump.

La agencia de noticias estatal de Irán, IRNA, publicó el sábado que el vocero del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, negó que el embajador de la República Islámica ante la ONU se haya reunido con Musk en Nueva York y expresó su sorpresa por la extensa cobertura mediática del asunto en la prensa estadounidense.

Lederer informó desde Naciones Unidas. La periodista de The Associated Press Michelle L. Price en West Palm Beach, Florida contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

