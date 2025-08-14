Funcionario judicial que supervisa subasta Citgo solicita aplazar audiencia de venta

HOUSTON, 13 ago (Reuters) - Un funcionario judicial en Delaware que supervisa una subasta de acciones de la matriz del refinador venezolano Citgo Petroleum solicitó el aplazamiento de la audiencia final del proceso de venta, programado originalmente para la próxima semana con el fin de decidir el ganador, según un expediente judicial presentado el miércoles ante la corte.

La petición se produce poco después de que filiales del fondo de cobertura Elliott Investment Management y de la firma de materias primas Vitol presentaran dos ofertas no solicitadas, incluso habiendo recomendado el funcionario judicial una oferta diferente por parte de una subsidiaria de la minera Gold Reserve.

La subasta del séptimo refinador más grande de Estados Unidos con la cual se busca compensar a los acreedores por impagos de deuda y expropiaciones pasadas en Venezuela ha sufrido retrasos en medio de demandas judiciales paralelas presentadas por los acreedores en reclamo de los mismos activos, complicaciones procesales y desacuerdos.

El aplazamiento solicitado por el funcionario judicial Robert Pincus cuenta con el apoyo de algunos postores y acreedores en la subasta, mientras que Gold Reserve se opone, según el expediente. Pincus planea presentar esta semana una propuesta actualizada sobre cómo proceder con la audiencia de venta, dijo al tribunal.

(Reporte de Marianna Párraga.)