Funcionario mexicano afirma que Copa Mundial de Clavados se reprogramará tras cancelación

CIUDAD DE MÉXICO, 28 feb - El director deportivo de México, Rommel Pacheco, dijo el sábado que la Copa Mundial de Clavados en Jalisco, que se canceló por motivos de seguridad, será reprogramada.

El ex clavadista y titular de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) de México afirmó que la competencia "ya no está cancelada y entra en una fase de reprogramación", con una nueva fecha por confirmar.

"Reconocemos el apoyo y la coordinación con World Aquatics. Seguimos comprometidos con el apoyo al deporte", publicó Pacheco en Instagram, agradeciendo también a las autoridades deportivas y diplomáticas mexicanas.

World Aquatics anunció el jueves la cancelación del evento en Jalisco, programado del 5 al 8 de marzo, debido a las restricciones de viaje impuestas por las embajadas internacionales tras el aumento de la violencia tras la captura y muerte del líder del cártel, Nemesio "El Mencho" Oseguera.

World Aquatics no respondió de inmediato a una solicitud de confirmación.

El reciente brote de disturbios ha generado mayor preocupación sobre la capacidad de México para albergar eventos deportivos internacionales.

Sin embargo, el martes, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que se revisaría la seguridad y que no existía ningún riesgo para los aficionados que viajaran al país para el Mundial de este verano.

Hoy, el trofeo de la FIFA fue presentado y exhibido en el estadio Akron de Guadalajara.

La clasificación para la Súper Final de la Copa Mundial de Clavados en Pekín en mayo se basaría en los resultados de una parada en Montreal, según informó World Aquatics el jueves. (Reporte de Angélica Medina. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)