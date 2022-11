Funcionarios: Arabia Saudí dice que Irán podría atacarlo

WASHINGTON (AP) — Arabia Saudí ha compartido información de inteligencia con Estados Unidos según la cual Irán podría estar preparando un ataque contra el reino, dijeron el martes tres funcionarios estadounidenses.

Las inquietudes sobre un posible ataque contra Arabia Saudí se dan a conocer en momentos en que el gobierno del presidente Joe Biden ha criticado a Teherán por la represión de las protestas multitudinarias y ha condenado a Irán por enviar cientos de drones y apoyo técnico a Rusia para su guerra en Ucrania.

“Nos preocupa el panorama de las amenazas, y mantenemos una comunicación constante a través de canales militares y de inteligencia con los saudíes”, dijo el Consejo de Seguridad Nacional en un comunicado. “No dudaremos en actuar en defensa de nuestros intereses y de nuestros socios en la región”.

Arabia Saudí no respondió de momento a las solicitudes de comentarios. La misión de Irán ante Naciones Unidas dijo el miércoles a The Associated Press que las acusaciones de Estados Unidos son “infundadas”.

“Los regímenes sionista y de Occidente propagan noticias tendenciosas con el objetivo de crear un ambiente negativo hacia la República Islámica de Irán y destruir las tendencias positivas actuales con países de la región”, declaró la misión en un comunicado.

Uno de los funcionarios que confirmó el intercambio de información la describió como una amenaza de ataque creíble “pronto o dentro de las próximas 48 horas”. Ninguna embajada o consulado de Estados Unidos en la región ha emitido alertas o recomendaciones a estadounidenses en Arabia Saudí o en otras partes de Medio Oriente basadas en la información de inteligencia. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hacer declaraciones públicas.

Cuando le preguntaron sobre los reportes de inteligencia compartidos por los saudíes, el general de brigada Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono, dijo que oficiales militares estadounidenses “están preocupados por la situación de amenazas en la región”.

“Estamos en contacto constante con nuestros socios saudíes, en términos de qué información tendrían que proporcionar en ese sentido”, dijo Ryder. “Pero lo que hemos dicho antes, y lo repito, es que nos reservaremos el derecho a protegernos y defendernos sin importar dónde se encuentren nuestras fuerzas, sea en Irak o en otras partes”.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos estaba “preocupado por el panorama de amenazas”, pero no entró en detalles.

The Wall Street Journal fue el primer medio en reportar el martes sobre la información de inteligencia compartida por los saudíes. Irán ha asegurado, sin presentar pruebas, que Arabia Saudí y otros países rivales están fomentando el descontento de los iraníes en las calles.

AP