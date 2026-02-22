Funcionarios canadienses minimizan el escándalo del curling en los Juegos Olímpicos

MILÁN (AP) — El escándalo por el doble toque que afectó al equipo de curling de su país fue como “una falta de pie en el tenis o caminar con el balón en el baloncesto”, afirmó el domingo el director ejecutivo del Comité Olímpico Canadiense

David Shoemaker, quien también es el secretario general del comité, fue consultado por The Associated Press sobre la controversia un día después de que el equipo masculino de Canadá dejara de lado las acusaciones de trampa para conquistar el oro en los Juegos de Milán Cortina

Manifestó que “no fue trampa”

“Para mí es como una falta de pie en el tenis o caminar en el baloncesto”, añadió Shoemaker. “Si LeBron James da cuatro pasos camino al aro, yo no diría que LeBron James es un tramposo”

“Entiendo el furor que ha estallado en las redes sociales, pero esa parte no es justa y ojalá veamos que eso desaparezca”

Mientras que en el tenis hay jueces para sancionar las faltas de pie y en el baloncesto hay árbitros para marcar los pasos, el curling en gran medida se arbitra a sí mismo. Por eso, el deporte entró en turbulencia durante la fase de todos contra todos cuando Oskar Eriksson, de Suecia, acusó al vice skip canadiense Marc Kennedy de volver a tocar la piedra después de haberla soltado inicialmente. Kennedy respondió con un arrebato lleno de groserías

“Marc Kennedy probablemente lamenta su elección de palabras”, comentó Shoemaker. “Y encontrará el momento y el lugar para expresar ese sentimiento más allá de lo que ha compartido en privado con sus compañeros de equipo, su familia y el resto de nosotros”

Las imágenes que circulaban en internet parecían mostrar a Kennedy tocando la piedra de granito con el dedo extendido después de que ya la había soltado

World Curling advirtió verbalmente a Kennedy un día después del tenso intercambio con el equipo sueco, cuando hubo señalamientos y el jugador canadiense soltó insultos repetidamente

Tras recibir su medalla de oro, Kennedy dijo que no sabe “si la gente alguna vez entenderá lo que pasamos esta semana como equipo — lo que yo les hice pasar esta semana como equipo”

“Dejé que mis emociones me dominaran”, agregó Kennedy. “Defendí a mis compañeros. Nunca me voy a echar atrás en eso. Seguimos adelante, avanzamos e hicimos algo increíble, y un equipo más débil se habría desplomado por completo”

___

Dampf informó desde Cortina d'Ampezzo

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes