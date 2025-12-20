Funcionarios de EE. UU. y Rusia se reúnen en Florida para proseguir conversaciones sobre Ucrania

Por Steve Holland y Simon Lewis

WEST PALM BEACH, Florida, 20 dic (Reuters) - Los negociadores estadounidenses tenían programado reunirse con funcionarios rusos en Florida el sábado para las más recientes conversaciones destinadas a poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, mientras el Gobierno del presidente Donald Trump intenta alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto.

La reunión de Miami sigue a las conversaciones de Estados Unidos el viernes con funcionarios ucranianos y europeos, las últimas discusiones de un plan de paz que ha despertado cierta esperanza de una resolución del conflicto que comenzó cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022.

El enviado especial del presidente ruso, Vladímir Putin, Kirill Dmitriev, llegó a Miami y se dirigió a las conversaciones con el enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, dijo una fuente rusa a Reuters.

Marco Rubio, el principal diplomático y asesor de seguridad nacional de Trump, había dicho que también podría unirse a las conversaciones.

Las reuniones anteriores han tenido lugar en el club de golf de Witkoff en Hallandale Beach, en Miami.

Funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos informaron a principios de esta semana de avances en las garantías de seguridad para Kiev como parte de las conversaciones para poner fin a la guerra, pero sigue sin estar claro si esos términos serán aceptables para Moscú.

Una fuente rusa dijo a Reuters que se había descartado cualquier reunión entre Dmitriev y los negociadores ucranianos.

En Kiev, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el sábado que Ucrania respaldaría una propuesta estadounidense de conversaciones a tres bandas con Estados Unidos y Rusia si facilitaba más intercambios de prisioneros y allanaba el camino para reuniones de líderes nacionales.

"Estados Unidos propone ahora una reunión trilateral con asesores de seguridad nacional: Estados Unidos, Ucrania y Rusia", dijo Zelenskiy a periodistas locales en Kiev.

PUTIN NO OFRECE NINGUNA CONCESIÓN

Los informes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos siguen advirtiendo de que el presidente ruso, Vladímir Putin, tiene la intención de capturar toda Ucrania, dijeron fuentes familiarizadas con los servicios de inteligencia, lo que contradice las afirmaciones de algunos funcionarios estadounidenses de que Moscú está dispuesto a la paz.

Putin no ofreció ninguna concesión durante su conferencia de prensa anual en Moscú, insistiendo en que los términos de Rusia para poner fin a la guerra no habían cambiado desde junio de 2024, cuando exigió a Ucrania que abandonara su ambición de unirse a la OTAN y se retirara por completo de cuatro regiones ucranianas que Rusia reclama como territorio propio.

Kiev afirma que no cederá tierras que las fuerzas de Moscú no han logrado capturar en casi cuatro años de guerra.

El principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, dijo que los equipos de Estados Unidos y Europa mantuvieron conversaciones el viernes y acordaron proseguir sus esfuerzos conjuntos.

"Acordamos con nuestros socios estadounidenses nuevos pasos y continuar nuestro trabajo conjunto en un futuro próximo", escribió Umerov en Telegram sobre las conversaciones en Estados Unidos, añadiendo que había informado al presidente Volodímir Zelenski del resultado de las conversaciones.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Rubio dijo a la prensa el viernes que se ha avanzado en las conversaciones para poner fin a la guerra, pero que aún queda camino por recorrer.

"El papel que intentamos desempeñar es el de averiguar si hay algún solapamiento en el que puedan ponerse de acuerdo, y en eso hemos invertido mucho tiempo y energía y seguimos haciéndolo. Puede que no sea posible. Espero que lo sea. Espero que pueda hacerse este mes, antes de que acabe el año". (Reporte de Simon Lewis y Steve Holland; reporte adicional de Gleb Bryanski en Moscú; Editado en Español por Ricardo Figueroa)