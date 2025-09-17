Funcionarios de la Fed se muestran muy divididos sobre la trayectoria de las tasas de interés

WASHINGTON, 17 sep (Reuters) - Los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos esperan recortar las tasas de interés a corto plazo en otro medio punto porcentual este año, tras aplicar una rebaja de un cuarto de punto el miércoles, según la mediana de las nuevas previsiones.

Sin embargo, el último resumen trimestral de las previsiones económicas de la Fed mostró un amplio desacuerdo dentro del banco central.

La mediana de las expectativas de otra baja de 50 puntos básicos era superior a lo que los funcionarios pensaban hace tres meses, cuando el mercado laboral parecía más fuerte y antes de que el presidente Donald Trump nombrara a un nuevo miembro de la Junta de la Reserva Federal partidario de las bajas de tasas.

La decisión del miércoles suscitó una única voz discrepante, la del nuevo gobernador de la Fed Stephen Miran, asesor económico de Trump.

El llamado "gráfico de puntos" de la Fed sobre las expectativas de los tipos de interés oficiales no indica qué responsable político hizo cada previsión. (Reporte de Ann Saphir. Editado en español por Javier Leira)