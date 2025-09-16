Funcionarios de la OPEP+ debatirán en Viena la capacidad de producción: fuentes

Por Ahmad Ghaddar

LONDRES, 16 sep (Reuters) - Los delegados de la OPEP+ tienen previsto reunirse en Viena el jueves y el viernes para debatir la metodología de evaluación de las capacidades máximas de producción del grupo de 22 miembros productores, declararon dos delegados a Reuters el martes.

La cuestión es controvertida porque algunos miembros, como los Emiratos Árabes Unidos, han aumentado su capacidad de producción, presionando a favor de cuotas más altas, mientras que otros, como los integrantes africanos, han experimentado descensos. Angola abandonó el grupo en 2024 por un desacuerdo sobre su objetivo de producción.

En mayo, los ministros de la OPEP+ pidieron a la sede de la OPEP que desarrollara un mecanismo para evaluar la capacidad máxima de producción sostenible de cada miembro, que se utilizará como referencia para sus líneas de base del bombeo de 2027.

En la reunión de esta semana se debatirá la metodología de esa evaluación, según una de las fuentes, que añadió que los ministros de la OPEP+ tomarán una decisión definitiva cuando se reúnan este año.

La OPEP no respondió inmediatamente a la petición de comentarios.

Las líneas de base son los niveles de producción a partir de los cuales cada miembro realiza recortes o aumentos. La OPEP+ lleva varios años debatiendo nuevas líneas de base.

Ocho miembros de la alianza OPEP+, que agrupa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados liderados por Rusia, empezaron a aumentar la producción en abril, en parte en un esfuerzo por recuperar cuota de mercado.

Los aumentos pusieron de manifiesto que muchos miembros, como Irak y Rusia, han tenido dificultades para producir a los niveles previstos, mientras que otros, como Arabia Saudita y los EAU, que han realizado fuertes inversiones en sus sectores energéticos, se han beneficiado. (Reporte de Ahmad Ghaddar, editado en Español por Manuel Farías)