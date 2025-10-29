Funcionarios de México y EEUU prosiguen negociación de acuerdo comercial durante cumbre APEC: comunicado
LA NACION
CIUDAD DE MÉXICO, 29 oct (Reuters) - El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, se reunió el miércoles con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para continuar negociando un acuerdo comercial que esté listo antes de la revisión en 2026 del tratado norteamericano que comparten con Canadá. El encuentro privado entre los funcionarios se dio en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en Corea del Sur y da continuidad a una llamada que sostuvieron el fin de semana la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y su homólogo estadounidense Donald Trump. (Reporte de Raúl Cortés Fernández y Natalia Siniawski)
