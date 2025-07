Funcionarios de Texas intentan determinar quiénes están realmente desaparecidos tras inundaciones

Esta semana en Texas, las estimaciones sitúan el número de personas que siguen desaparecidas tras las inundaciones en Hill Country en más de 170, una cifra desalentadora además de por lo menos 120 muertes confirmadas por las autoridades.

Pero el recuento de las personas reportadas como desaparecidas podría no ser tan preciso como parece.

Es posible que haya confusión e incertidumbre después de un desastre impactante y, a pesar de los mejores esfuerzos de las autoridades locales, puede ser difícil determinar cuántas personas reportadas como desaparecidas están realmente desaparecidas. Algunas personas incluidas en una lista tras el incendio forestal Camp en California en 2018 fueron encontradas más tarde en buen estado. El conteo de muertes en el incendio de Maui en 2023 fue de 102, muy por debajo de las 1100 personas que inicialmente se temía que estuvieran desaparecidas.

En Texas, varios cientos de personas fueron reportadas como desaparecidas a las autoridades en el condado de Kerr después de las inundaciones del 4 de julio, dijo Freeman Martin, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Los investigadores redujeron ese número el martes después de enterarse de que algunos fueron contados dos veces y otros fueron encontrados con vida.

“No hay nada que celebrar sobre lo bien que lo hemos hecho hasta ahora, pero hay mucho trabajo por hacer”, dijo Martin.

Las autoridades proporcionaron un número de teléfono y una dirección de correo electrónico para que las personas reporten amigos o familiares desaparecidos.

“Necesitamos mantener un conteo preciso, lo más preciso posible”, comentó Jonathan Lamb del Departamento de Policía de Kerrville en un llamado al público el miércoles. "Así que si ha reportado a alguien como desaparecido y ha sido encontrado a salvo, por favor háganoslo saber".

La inundación envió paredes de agua a través de Hill Country en medio de la noche, matando a por lo menos 27 campistas y consejeros en Camp Mystic, un campamento cristiano de verano para niñas de un siglo de antigüedad ubicado junto al río Guadalupe. Más personas siguen desaparecidas de ese campamento y de otros lugares.

Las labores de búsqueda realizadas en medio de una temperatura de 31 grados Celsius (88 grados Fahrenheit) se han visto dificultadas por los vehículos volcados, árboles caídos, lodo y otros escombros dejados tras la fuerte inundación.

“No pararemos hasta que cada persona desaparecida sea localizada”, afirmó el gobernador de Texas, Greg Abbott. “También sepan esto: Es muy probable que se añadan más a esa lista”.

En 2017, más de 20 personas murieron a causa del incendio Tubbs en el norte de California.

El sargento Juan Valencia, del Departamento de Policía del condado de Sonoma, recordó que la mayoría de las 100 personas inicialmente reportadas como desaparecidas a su agencia fueron encontradas a salvo. Trabajar a través de una lista de nombres en un desastre es un trabajo meticuloso y que consume tiempo, señaló. “Pónganse en los zapatos de un familiar”, dijo Valencia. “Están preocupados por su ser querido. ¿Son realmente la víctima de un desastre o tal vez perdieron su teléfono celular? Básicamente, comienzas llamando a refugios temporales, verificas con la familia, amigos. Verificas las redes sociales. Así es como pudimos encontrar a muchos de ellos”. Y reconoció que buscar víctimas de un desastre acuático plantea desafíos distintos. “A veces los encuentras a millas (kilómetros) de distancia”, dijo Valencia. El incendio Camp de 2018 en California causó la muerte de casi 100 personas, aunque los investigadores del condado de Butte en un momento tenían los nombres de más de 3000 personas que no estaban localizadas en los primeros días del desastre, de acuerdo con el jefe policial Kory Honea. “Fueron publicados en nuestro periódico local, el Chico Enterprise-Record. Muchas personas no sabían que los estábamos buscando. Eso nos ayudó a comenzar a reducir esa lista", dijo Honea. Abbott dijo que las autoridades de Texas estaban tratando de aprender más sobre las personas que no estaban registradas en un campamento o un hotel para el feriado y no dejaron rastro en papel o digital en la región de Hill Country. Tenía un mensaje firme para cualquiera que contactara a la policía sobre una persona desaparecida. “Si haces una llamada de broma o proporcionas información falsa, eso es un delito... Así que más vale que estés en lo correcto”, aseveró el gobernador. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.