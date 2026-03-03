Funcionarios de Trump dicen que planes de Israel contribuyeron a llevar a EE. UU. a la guerra con Irán

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Trump y sus aliados en el Congreso presentaron el lunes una nueva justificación cambiante para el ataque de Estados Unidos contra Irán, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sugirió que la Casa Blanca creía que Israel estaba decidido a actuar por su cuenta, lo que dejaba al presidente ante una “decisión muy difícil”

El republicano habló tarde el lunes tras una sesión informativa clasificada en el Capitolio, la primera para los líderes del Congreso desde el inicio de la guerra, una campaña militar conjunta de Estados Unidos e Israel que mató al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y que rápidamente se ha desbordado hasta convertirse en un conflicto creciente en Oriente Medio. Han muerto cientos de personas, entre ellas al menos seis militares de Estados Unidos

Johnson afirmó que el ataque contra Irán fue una “operación defensiva” porque Israel estaba listo para actuar contra Irán, “con o sin apoyo estadounidense”. Señaló que el presidente Donald Trump y su equipo determinaron que Irán tomaría represalias de inmediato contra personal y activos de Estados Unidos

“El comandante en jefe ha dicho que esta va a ser una operación de corta duración”, dijo Johnson. “Desde luego esperamos que sea cierto”

El notable giro en la justificación declarada del gobierno de Trump se produce mientras las hostilidades se profundizan y se expanden por toda la región. El propio presidente estimó que la guerra podría prolongarse durante semanas. La Casa Blanca planea solicitar fondos suplementarios al Congreso para respaldar el esfuerzo militar, dijeron legisladores, en marcado contraste con la campaña de Estados Unidos primero del presidente, que prometía no enredar a Estados Unidos en acciones en el extranjero

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que “los golpes más duros aún están por venir”, ya que Estados Unidos está decidido a seguir atacando a Irán el tiempo que sea necesario, con una siguiente fase de la guerra “aún más punitiva”

Rubio describió lo que, en esencia, era un posible efecto dominó que, según él, representaba una “amenaza inminente” para Estados Unidos

“Sabíamos que iba a haber una acción israelí”, comentó. “Y sabíamos que, si no nos adelantábamos y íbamos tras ellos antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas”

Rubio dijo que, aunque a Estados Unidos le gustaría ver al pueblo iraní levantarse y deshacerse del régimen, “ese no es el objetivo”, puntualizó. “El objetivo de esta misión es asegurarnos de que no tengan estas armas que pueden amenazarnos a nosotros y a nuestros aliados en la región”

Los cambios en la justificación de Trump indignan a sus detractores

Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y otros funcionarios del gobierno ofrecieron la sesión informativa clasificada mientras el Congreso sopesa una resolución sobre poderes de guerra que restringiría la capacidad de Trump de seguir librando la guerra sin la aprobación de la Cámara de Representantes y el Senado

El propio Trump, al hablar en la Casa Blanca, expuso cuatro objetivos de la guerra y dijo que las fuerzas de Estados Unidos buscan destruir las capacidades de misiles de Irán, aniquilar su capacidad naval, impedir que el país obtenga un arma nuclear y garantizar “que el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras”

“Esta fue nuestra última y mejor oportunidad de atacar —lo que estamos haciendo ahora mismo— y eliminar las amenazas intolerables que plantea este régimen enfermo y siniestro”, declaró Trump

Trump se reunió repetidamente con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mientras buscaban frenar el programa nuclear de Irán, incluso el mes pasado en la Casa Blanca

Hegseth prometió el lunes más temprano que esta no es una “guerra interminable”, aunque advirtió que es probable que haya más bajas de Estados Unidos en las próximas semanas

Pero el senador Mark Warner, el principal demócrata en el Comité de Inteligencia, afirmó: “No había una amenaza inminente para Estados Unidos por parte de los iraníes. Había una amenaza para Israel”

Warner dijo que ya ha escuchado cuatro o cinco razones declaradas para el ataque. Exigió que Trump “comparezca ante el Congreso y, en ese sentido, ante el pueblo estadounidense” para exponer su argumento a favor de la guerra —y el plan de salida

Varios demócratas pronunciaron discursos contundentes contra la guerra. “¿Somos ahora una nación tan debilitada que Israel decide cuándo vamos a la guerra?”, dijo el senador Jeff Merkley, de Oregon, elevando la voz

Los poderes de guerra como control del poder presidencial

El momento es decisivo para el Congreso, que según la Constitución de Estados Unidos es el único con la autoridad de declarar la guerra, y para el presidente republicano, que ha acaparado poder de forma constante durante su segundo mandato mediante sus propias medidas ejecutivas

Trump llevó al país a la guerra en un momento particularmente vulnerable, ya que el Departamento de Seguridad Nacional opera sin sus fondos habituales debido a un enfrentamiento con los demócratas por sus exigencias de limitar las operaciones de control migratorio. Los posibles costos de la guerra, en vidas perdidas y dólares gastados, están dividiendo a los partidos y, potencialmente, a los propios estadounidenses

A diferencia del periodo previo a la guerra de Irak en 2003, que incluyó largos debates en el Congreso tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, o de los más recientes ataques militares de Estados Unidos contra Venezuela que resultaron ser limitados, el ataque militar conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, denominado Operación Furia Épica, ya está en marcha, sin un final previsible a la vista

“Es preocupante”, dijo a The Associated Press el representante Adam Smith, el principal demócrata en el Comité de Servicios Armados de la Cámara

“No está intentando argumentar ante el Congreso ni ante el pueblo estadounidense. Decidió hacerlo unilateralmente”, dijo Smith sobre Trump

De hecho, el Congreso ha declarado la guerra apenas cinco veces en la historia del país, la más reciente en 1941, para entrar en la Segunda Guerra Mundial al día siguiente del ataque a Pearl Harbor. Con el tiempo, presidentes de los dos principales partidos políticos han acumulado una enorme autoridad para emprender lo que a menudo son ataques militares de Estados Unidos más limitados

Johnson dijo que atarle las manos a Trump en este momento sería “aterrador”, mientras trabaja para derrotar la resolución sobre poderes de guerra

Incluso si el Congreso logra aprobar la medida esta semana, sería poco probable que la Cámara y el Senado alcancen la mayoría de dos tercios necesaria para superar un veto presidencial

Incertidumbre sobre los próximos pasos para el pueblo iraní

Mientras el gobierno de Trump alienta al pueblo iraní a levantarse y elegir nuevos líderes, no parecía haber un apoyo generalizado en Estados Unidos para ningún esfuerzo de construcción democrática o de construcción nacional

“Nos encantaría ver que este régimen sea reemplazado”, dijo Rubio. “Si hay algo que podamos hacer para ayudarlos más adelante, obviamente estaríamos abiertos a ello. Pero ese no es el objetivo”

Un importante aliado de Trump, el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, dijo que nunca le convenció el concepto de “si lo rompes, te pertenece” en tiempos de guerra

“Si hay una amenaza para Estados Unidos, ocúpate de ella”, dijo durante el fin de semana. “Eso no significa que te pertenezca todo lo que venga después”

___

El periodista de The Associated Press Kevin Freking contribuyó a este reportaje

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa