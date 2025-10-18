Funcionarios de Trump sopesan posible reunión con Kim Jong-un durante viaje a Asia: CNN

18 oct (Reuters) - Funcionarios de Estados Unidos están discutiendo en privado una posible reunión entre Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un durante la visita del presidente a Asia, informó CNN el sábado, citando a fuentes familiarizadas con el asunto.

Los funcionarios no han comenzado los arreglos logísticos o las comunicaciones directas con Pionyang, y los contactos previos de Trump este año fueron rechazados por Corea del Norte, según el reporte.

Trump expresó en agosto su interés en reunirse con Kim tras recibir por primera vez en la Casa Blanca al presidente surcoreano, Lee Jae-myung.

Reuters no pudo verificar de inmediato el reporte y la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

(Reporte de Rajveer Singh Pardesi en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)