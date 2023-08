(.)

Por Phil Stewart y Idrees Ali

WASHINGTON, 24 ago (Reuters) - Estados Unidos está analizando una serie de teorías sobre las causas en las que se estrelló el avión que presuntamente transportaba al líder mercenario Yevgeny Prigozhin, incluido un misil tierra-aire que habría impactado la nave, dijeron funcionarios a Reuters el jueves.

Las autoridades aéreas de Rusia dijeron que Prigozhin, su mano derecha Dmitry Utkin y otras ocho personas estaban en el avión privado que se estrelló -sin dejar sobrevivientes- al norte de Moscú el miércoles.

Dos funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que el causante del incidente probablemente fue un misil tierra-aire disparado desde Rusia.

Los funcionarios enfatizaron que la información aún era preliminar y estaba bajo revisión, y no descartaron un cambio en la evaluación.

El jueves, el Wall Street Journal publicó una teoría diferente: que una bomba a bordo del avión o algún otro sabotaje causó el incidente.

No es raro que haya puntos de vista de inteligencia opuestos, e incluso contradictorios, en el gobierno de Estados Unidos en las horas y días posteriores a los principales acontecimientos internacionales.

Un tercer funcionario estadounidense dijo a Reuters que había varias teorías y no se había llegado a ninguna conclusión.

El accidente se produjo dos meses después de que Prigozhin y sus mercenarios del grupo Wagner organizaran un motín en el que tomaron el control de una ciudad del sur y avanzaron hacia Moscú, derribando varios aviones de la fuerza aérea rusa y matando a sus pilotos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el miércoles que no le sorprendieron los informes de que Prigozhin había muerto en un accidente aéreo, y añadió que no suceden muchas cosas en Rusia en que el presidente Vladimir Putin no esté detrás.

Putin dijo el jueves que deseaba expresar sus sinceras condolencias a las familias de quienes murieron en el accidente y dijo que era necesario esperar el resultado de la investigación oficial.

Prigozhin, de 62 años, jefe del grupo mercenario Wagner, criticó con frecuencia a los altos mandos del Ejército ruso por lo que dijo era su incompetente prosecución de la guerra en Ucrania.

El modelo de avión ejecutivo de Embraer que se estrelló en Rusia sólo había registrado un accidente en más de 20 años de servicio, y el evento del miércoles no estuvo relacionado con una falla mecánica.

Si bien lo describe como una operación comercial puramente privada, el Kremlin ha utilizado a Wagner para expandir la influencia rusa en el continente en competencia con potencias occidentales como Francia y Estados Unidos.

Prigozhin y una empresa rusa que controlaba fueron acusados ​​en 2018 de financiar una operación de propaganda para inmiscuirse en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 a fin de inclinarlas a favor del candidato republicano Donald Trump y dejar de lado a su rival, Hillary Clinton. (Reporte de Phil Stewart e Idrees Ali. Editado en español por Marion Giraldo)