Funcionarios EEUU, escépticos sobre cambio de régimen en Irán tras muerte de Jamenei: fuentes

Por Gram Slattery y Erin Banco

1 mar (Reuters) - Muchos funcionarios en Washington siguen mostrándose escépticos sobre la posibilidad de que la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán conduzca a un cambio de régimen a corto plazo tras el asesinato del ayatolá Alí Jamenei

Antes y después del inicio del ataque, funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Donald Trump, habían sugerido que derrocar el sistema de gobierno iraní era uno de los varios objetivos de Washington, además de paralizar los programas nucleares y de misiles balísticos de Teherán

Tres funcionarios estadounidenses dijeron que existe un gran escepticismo sobre la posibilidad de que la oposición iraní pueda derrocar el sistema de gobierno teocrático que está en vigor desde 1979

Ninguno de los funcionarios consultados por Reuters descartó por completo la posibilidad de la caída del Gobierno iraní, que actualmente se ve afectado por pérdidas clave de personal debido a los continuos ataques de Estados Unidos e Israel y es profundamente impopular tras una ronda de represión extraordinariamente violenta en enero

Sin embargo, afirmaron, esto está lejos de ser probable o incluso posible a corto plazo

Reuters informó que las evaluaciones de la CIA presentadas a la Casa Blanca en las semanas previas al ataque a Irán concluían que, si Jamenei fuera asesinado, podría ser sustituido por figuras de línea dura del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica o por clérigos igualmente duros, según dos fuentes

Un funcionario estadounidense con conocimiento de las deliberaciones internas de la Casa Blanca dijo que es poco probable que los funcionarios del IRGC capitulen voluntariamente, en parte porque se han beneficiado de una vasta red de patrocinio diseñada para mantener la lealtad interna

Las evaluaciones de la CIA siguieron al menos a un informe de otra agencia de inteligencia estadounidense que señalaba que no se habían producido deserciones del IRGC durante la oleada de protestas antigubernamentales de enero, que fueron reprimidas con brutalidad por las fuerzas de seguridad iraníes

Esas deserciones serían probablemente una condición previa para el éxito de cualquier revolución, según otras tres fuentes. Todas las fuentes con las que Reuters habló para este artículo solicitaron el anonimato para discutir las evaluaciones de inteligencia

Trump dijo el domingo que tenía previsto reabrir las comunicaciones con Irán, lo que sugiere que Washington no cree que el Gobierno vaya a desaparecer, al menos a corto plazo. La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, mientras que la CIA se negó a hacer declaraciones

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo el domingo que un consejo de liderazgo compuesto por él mismo, el jefe del poder judicial y un miembro del poderoso Consejo de Guardianes había asumido temporalmente las funciones del líder supremo

El jefe de seguridad iraní, Ali Larijani, acusó a Estados Unidos e Israel de intentar saquear y desintegrar al país y advirtió a los «grupos secesionistas» de una dura respuesta si intentaban cualquier acción, informó la televisión estatal el domingo

Los debates de los servicios de inteligencia estadounidenses sobre las implicaciones de un posible asesinato de Jamenei no se han limitado a si podría provocar un cambio en el liderazgo del Gobierno

Dos de los funcionarios estadounidenses dijeron que, desde enero, ha habido un importante debate —pero sin consenso— entre varias agencias sobre hasta qué punto el asesinato de Jamenei provocaría un cambio significativo en la forma en que Irán abordaría las negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear

Los funcionarios estadounidenses también han debatido hasta qué punto la muerte o la destitución de Jamenei disuadiría al país de reconstruir sus instalaciones y capacidades nucleares y de misiles, dijeron esos funcionarios, que solicitaron el anonimato para hablar de conversaciones internas delicadas. (Reporte de Gram Slattery en Murren, Suiza, y de Erin Banco en Nueva York. Editado en español por Javier Leira)