Funcionarios europeos visitan Ucrania en gesto de apoyo al cumplirse cuatro años de guerra total rusa

KIEV, Ucrania (AP) — Más de una docena de altos funcionarios europeos llegaron el martes a la capital ucraniana en una muestra de apoyo en el cuarto aniversario de la invasión total de Rusia a Ucrania, una efeméride sombría en una guerra que ha matado a decenas de miles de personas y ha puesto en vilo a los líderes europeos por la magnitud de las ambiciones de Moscú en el continente

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que su país ha resistido el embate del ejército ruso, más grande y mejor equipado, que en el último año de combates capturó apenas el 0,79% del territorio de Ucrania, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington

“Al mirar atrás al inicio de la invasión y reflexionar sobre el día de hoy, tenemos todo el derecho a decir: hemos defendido nuestra independencia, no hemos perdido nuestra condición de Estado”, afirmó Zelenskyy en redes sociales. El presidente ruso, Vladímir Putin, “no ha logrado sus objetivos”, añadió

“No ha quebrado a los ucranianos; no ha ganado esta guerra”, dijo Zelenskyy

Sin embargo, mientras la corrosiva guerra de desgaste entra en su quinto año, el esfuerzo diplomático encabezado por Estados Unidos para poner fin al mayor conflicto armado de Europa desde la Segunda Guerra Mundial no parece estar más cerca de encontrar compromisos que puedan hacer posible un acuerdo de paz

Las negociaciones están estancadas en torno a qué ocurrirá con el Donbás, el corazón industrial del este de Ucrania que las fuerzas rusas ocupan en su mayor parte pero que no han logrado tomar por completo, y sobre los términos de un arreglo de seguridad de posguerra que Kiev exige para disuadir cualquier futura invasión rusa

La cifra de soldados muertos, heridos o desaparecidos en ambos bandos podría llegar a 2 millones para la primavera, y Rusia estaría registrando el mayor número de muertes de tropas de cualquier gran potencia en cualquier conflicto desde la Segunda Guerra Mundial, estimó un informe del mes pasado del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales

Los líderes europeos consideran que la seguridad de sus propios países está en juego en Ucrania ante la preocupación por los objetivos más amplios de Putin y han exigido que sus dirigentes sean consultados en las conversaciones en curso, mediadas por Estados Unidos

“Durante cuatro años, cada día y cada noche han sido una pesadilla para los ucranianos, y no sólo para ellos, sino para todos nosotros. Porque la guerra ha vuelto a Europa”, escribió el canciller alemán Friedrich Merz en X

“Sólo la terminaremos siendo fuertes juntos, porque el destino de Ucrania es nuestro destino”, añadió

La guerra ha involucrado a países mucho más allá de Ucrania, lo que le ha dado al conflicto una dimensión global, y ha amenazado con agravar la escasez, el hambre y la inestabilidad política en los países en desarrollo

Mientras los países de la OTAN han acudido en ayuda de Ucrania, Rusia ha recibido apoyo de Corea del Norte, que ha enviado tropas y proyectiles de artillería; de Irán, que ha proporcionado tecnología de drones; y de China, que, según Estados Unidos y analistas, ha suministrado herramientas y chips

Entre los funcionarios europeos que visitaron Kiev el martes estaban el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el presidente finlandés, Alexander Stubb, además de siete primeros ministros y tres ministros de Exteriores

Como Ucrania no puede sostener su lucha contra Rusia sin ayuda extranjera, los países de la OTAN están proporcionando ahora apoyo militar, comprando armas estadounidenses después de que el gobierno de Trump rompiera con la política anterior de Washington y dejara de entregar armamento a Kiev

La Unión Europea también ha enviado ayuda financiera, pero en ocasiones se ha topado con la reticencia de los miembros Hungría y Eslovaquia

El ministro británico de las Fuerzas Armadas, Al Carns, afirmó que la guerra de Rusia contra Ucrania ha sido “el conflicto más definitorio” de las últimas décadas

“No creo que ninguno de nosotros hubiera podido adivinar (cuando comenzó la guerra) la escala y la magnitud de lo que ha ocurrido”, señaló Carns

El costo de reconstruir la Ucrania devastada por la guerra ascendería a casi US$588.000 millones durante la próxima década, según el Banco Mundial, la Comisión Europea, Naciones Unidas y el gobierno ucraniano

Esa cifra es casi tres veces el PIB nominal estimado de Ucrania del año pasado, indicaron en un informe el lunes

